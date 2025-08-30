마크롱, 메르츠와 공동회견서 밝혀 “9월1일까지 러·우 정상 만나야” “안 만나면 러 석유 구매국 제재” 러 국방 “우크라 점령 속도 빨라져”

[헤럴드경제=김수한 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 29일(현지시간) 9월 1일까지 러·우 정상회담 약속이 이뤄지지 않으면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 갖고 논 것이라고 말했다.

AFP 통신에 따르면 마크롱 대통령은 이날 프랑스 툴롱에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 가진 공동 기자회견에서 이런 발언을 했다.

양국은 이에 앞서 장관회의와 국방·안보협의회를 열었다.

마크롱 대통령은 푸틴-젤렌스키 회담이 성사되기를 희망한다면서도 만약 9월 1일 시한까지도 푸틴이 회담에 응할 의사를 밝히지 않는다면 “푸틴 대통령이 트럼프 대통령을 갖고 놀았다는 점을 또다시 보여주는 일이 될 것”이라고 강조했다.

마크롱 대통령은 “우리 모두에게 이는 좋은 일이 아니다”라며 “러시아를 압박해서 협상 테이블로 끌고 나올 1차 및 2차 제재를 추진해야 한다”고 촉구했다.

그는 또한 이러한 제재에는 프랑스와 독일뿐 아니라 미국도 참여해야 한다고 목소리를 높였다.

메르츠 총리는 푸틴이 젤렌스키와의 만남을 “하고 싶어하지 않는 것으로 보인다”며 “솔직히 말하면 내게는 별로 놀랍지가 않다. (푸틴) 러시아 대통령의 전략의 일부이기 때문이다”라고 말했다.

독일 총리 “놀랍지 않아…전쟁 수개월 더 지속될 것”

그러면서 전쟁이 신속하게 종결되리라는 ‘환상’을 품지 않고 있다며, 러시아의 우크라이나 침공이 “여러 달 더 이어질” 공산이 큰 것으로 보인다고 덧붙였다.

블룸버그통신에 따르면 메르츠 총리는 기자회견에서 “미국에서 지금 추가 관세 부과가 논의되고 있다”며 “만약 러시아의 전시 경제에 자금줄이 되는 석유와 가스를 사주는 나라에 추가 관세를 부과한다면 나는 매우 환영할 것”이라고 말했다.

마크롱 대통령과 메르츠 총리는 주말에 트럼프 대통령과 얘기를 나눌 예정이라고 블룸버그는 전했다.

스티븐 밀러 백악관 부비서실장은 이날 ‘푸틴이 트럼프를 갖고 놀았다’는 마크롱 발언에 관한 의견을 묻자 “말도 안 되는 질문”이라며 일축했다.

그는 “역사상 평화의 대의를 진전시키기 위해 (트럼프 대통령보다) 더 많은 일을 한 대통령은 없다”며 살육을 끝내기 위한 트럼프 대통령의 노력은 세계 모든 이들이 인정해야 할 것이라고 말했다.

마크롱 대통령이 9월 1일 월요일을 시한으로 거론한 것은 그로부터 정확히 2주 전인 8월 18일 월요일에 백악관에서 트럼프 대통령이 2주 내에 푸틴-젤렌스키 정상회담이 열릴 수 있다고 말한 것을 염두에 둔 것으로 보인다.

러시아 국방 “진격 속도 빨라져…매월 300㎢→600㎢ 장악”

한편, 같은 날 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관은 우크라이나에 대한 진격 속도가 빨라져 매월 600∼700㎢의 영토를 장악하고 있다고 말했다.

리아노보스티통신에 따르면 벨로우소프 장관은 이날 국방부 확대 간부회의에서 “올해 우리군의 진격 속도가 증가했다”며 “연초에는 매월 ‘특별군사작전’ 지역에서 300∼400㎢를 장악했다면 지금은 (매월 장악 면적이) 600∼700㎢다”라고 주장했다.

그는 올해 러시아군이 146개 주요 목표물에 대해 35차례 대규모·집단 공습을 수행했다며 “그 결과 우크라이나 군사산업단지 내 주요 기업 62%의 인프라가 손상됐다”고 밝혔다.

또 러시아군이 우크라이나 군사산업단지의 생산 역량을 떨어트린 공격과 더불어 우크라이나군 물류센터, 장거리 공격용 드론 발사 장소를 겨냥한 공격도 가했다고 덧붙였다.

벨로우소프 장관은 올해 우크라이나군이 34만명 이상의 병력과 6만5천기 이상의 무기를 잃었다며 “우크라이나군의 전투 잠재력이 많이 줄었다”고 말했다.