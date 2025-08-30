흉기로 수차례 찔러 사망하게 한 50대女 법원 “계획적이고 잔혹…중형 불가피”

[헤럴드경제=박준규 기자] 내연남과 사실혼 관계에 있는 여성을 찾아가 흉기로 찔러 살해한 50대 여성에게 징역 35년형이 내려졌다. 재판부는 범행이 계획적이고 잔인하다며 중형이 불가피하다고 봤다.

30일 법조계에 따르면 의정부지법 고양지원 형사1부(김희수 부장)는 살인 및 사체손괴 혐의로 구속기소 된 50대 여성 A씨에 대해 이같이 판결했다.

재판부는 “피고인은 이전에 구입해 둔 칼과 도끼를 숨긴 채 피해자를 살해하는 등 계획적으로 범행을 했다”며 “머리 등을 수십회 찔러 치명상을 입히는 등 범행 수법이 매우 잔혹하다”고 지적했다.

이어 “유족은 피해자의 사실혼 배우자의 불륜 상대방인 피고인으로부터 수긍할 수 없는 이유로 갑자기 가족을 잃고 극심한 정신적 고통을 겪고 있다”고 판시했다.

A씨는 지난 2월 21일 오후 고양시 덕양구의 한 식당 주인인 60대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다. B씨는 발견 당시이 목 부위 등이 무언가에 찔린 상태로 사망했고 A씨는 손이 다친 상태로 의식을 잃고 쓰러져 있었다.

경찰은 초기엔 제3의 인물이 식당에 들어와 A, B씨를 상대로 범행하고 도망갔을 가능성에 무게를 뒀다. 하지만 식당 주변 폐쇄회로(CC)TV 조사를 해봐도 외부인이 출입한 정황은 없었다. 결국 같은 공간에 있던 A씨를 유력 용의자로 상정했고 ‘내가 B씨를 살해했다’는 자백도 받아냈다.

A씨는 B씨와 사실혼 관계에 있는 남편 C씨와 내연관계의 인물로 파악됐다. A씨는 피해자의 식당에 찾아가 말다툼을 벌이다가 넘지 말아야 할 선까지 넘었다.

피고(A씨) 측 변호인은 범행 당시 술을 마셨고 정신과 약을 먹은 사실을 제시하며 심신미약을 주장했다. 하지만 재판부는 범행이 계획적이고 잔혹하며, 정신과 질환이 중하지 않다고 보고 중형을 내렸다.