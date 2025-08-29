5년·10년·20년물 각각 900억·400억·100억 공급 만기보유 시 세전 수익률 최대 99%…전월과 동일 수준 9월 10~16일 청약, 미래에셋증권 영업점·온라인 신청

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획재정부가 오는 9월 개인투자자를 대상으로 총 1400억원 규모의 국채를 발행한다고 29일 밝혔다.

발행 물량은 5년물 900억원, 10년물 400억원, 20년물 100억원으로 전월과 동일한 수준이다.

표면금리는 8월 동일 연물 국고채 낙찰금리(5년물 2.580%, 10년물 2.820%, 20년물 2.865%)에 각각 0.450~0.635%포인트를 더해 확정됐다. 이에 따라 만기 보유 시 적용금리는 5년물 3.030%, 10년물 3.385%, 20년물 3.500%다. 연복리로 계산된 세전 수익률은 5년물 약 16%(연평균 3.2%), 10년물 약 40%(연평균 4.0%), 20년물 약 99%(연평균 4.9%) 수준으로 전월과 동일하다.

청약 기간은 9월 10~16일 영업일 오전 9시부터 오후 4시까지이며, 판매대행기관인 미래에셋증권 영업점이나 온라인(홈페이지·모바일앱)을 통해 신청할 수 있다. 청약 총액이 발행 한도 이하일 경우 전액 배정되며, 한도를 초과할 경우 300만원까지는 일괄 배정한 뒤 잔여 물량은 청약액에 비례해 배정된다. 배정 결과는 청약 기간 종료일 다음 영업일에 고지된다.

한편, 9월에는 지난해 6월부터 8월까지 발행된 개인투자용 국채의 중도환매가 총 6,000억원 한도 내에서 가능하다. 다만 중도환매 시에는 원금과 표면금리에 따른 단리 이자만 지급되며, 가산금리 적용 복리 이자와 이자소득 분리과세 혜택은 받을 수 없다.

기재부 관계자는 “안정적이고 합리적인 수익을 원하는 개인 투자자에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 밝혔다.