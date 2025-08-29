[헤럴드경제=최은지 기자] 서울바이오허브는 대원제약과 함께 ‘2025 서울바이오허브-대원제약 오픈이노베이션 프로그램’ 협약식을 개최했다고 29일 밝혔다.

서울바이오허브와 대원제약은 올해 5월부터 7월까지 참여기업 모집을 진행하고, 차세대 신약개발 기술을 보유한 유망 바이오 스타트업 2개사를 함께 선정했다.

키텍바이오는 독보적 First-in-class 원천기술인 ‘FLIC’를 통해 항암제 등 약물을 알부민에 결합시키는 새로운 패러다임의 결합기술을 보유하고 있다. 이 기술은 항암제를 비롯한 치료 물질을 혈액 내 주요 단백질인 알부민과 결합시켜 약물이 체내에서 더 오래 머물고 표적부위까지 효과적으로 전달되도록 돕는 방법이다.

아토매트릭스는 세계 최초로 상용화된 ‘막단백질 약리 신호 예측 플랫폼’과, 인공지능(AI)·분자동역학 기반의 ‘단백질-약물 결합력 예측 플랫폼’을 보유하고 있다. 두 플랫폼을 결합하여 세포막 단백질과 약물의 상호작용뿐 아니라 그로 인한 약리 효과까지 예측할 수 있어, 신약 후보물질을 초기 단계에서 최소한의 비용으로 빠르게 발굴하고 신약 개발 성공 가능성을 크게 높일 수 있다.

서울바이오허브는 협약에 따라 선정기업에게 연구공간 및 공동장비 등 인프라를 제공하고, 전문 엑셀러레이터와 협력하여 ▷기업 진단 ▷기술·사업화 컨설팅 ▷국내외 시장 검증 등 스타트업이 실질적으로 필요로 하는 분야를 중심으로 맞춤형 지원을 추진할 계획이다.

대원제약은 다년간의 의약품 개발 경험과 산업 현장 중심의 인사이트를 바탕으로, 스타트업 기술의 시장성과 제품화 가능성을 검토하고 피드백을 제공함으로써 공동의 기술 사업화 목표를 실현해 나간다. 최종 평가를 통해 우수 성과를 달성한 기업에는 대원제약의 자체 오픈이노베이션 프로그램 ‘더함 프로그램’에 참여할 수 있는 기회도 제공된다.

서울바이오허브는 서울시가 조성하고 한국과학기술연구원(KIST)과 고려대학교가 공동 운영하는 바이오·의료 창업 혁신 플랫폼으로, 공공과 민간이 협력하여 기술력 있는 스타트업의 성장을 견인하고 산업 전반의 개방형 혁신 생태계를 조성하는 데 중점을 두고 있다.

이번 오픈이노베이션 프로그램은 작년에 이어 두 번째로 추진되는 것으로, 대원제약과 함께 바이오·의료 분야의 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴하고 정교한 기술검증과 시장 진입 지원까지 연계하기 위해 기획되었다.

김현우 서울바이오허브 단장은 “대원제약과의 협력 프로그램은 공공과 민간이 공동으로 유망 스타트업을 성장시키는 모범 사례로 자리매김하고 있다”며 “향후에도 서울바이오허브는 다양한 산업 파트너와의 협업을 통해, 기술력 있는 바이오 스타트업이 실질적인 시장성과를 창출할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

이경준 대원제약 연구소장 전무는 “서울바이오허브와 함께 추진하는 오픈이노베이션 프로그램은 제약 산업의 미래 경쟁력을 확보하는 중요한 기반”이라며 “차세대 신약 개발 기술을 보유한 스타트업과의 협력을 통해 혁신 성과를 함께 만들어 가겠다”고 밝혔다.