[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 SK쉴더스와 사이버 보안 리스크 대응과 보상서비스 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

경기 성남시 분당구 SK쉴더스 판교 사옥에서 열린 이번 협약식에는 최혁승 DB손보 부문장과 김병무 SK쉴더스 부문장을 비롯해 두 회사 관계자가 참석했다.

업무협약은 국내 기업을 대상으로 사이버 사고의 예방부터 사후대응·복구까지 사이버 위기대응체계 구축을 위해 다방면 협력하는 것이 골자다. 특히 중견·중소 기업의 사이버 복원력을 향상하는 것을 목표로 마련됐다.

정종표 DB손보 대표는 “출처가 불분명한 이메일 열람 등 임직원의 사소한 행위가 해당 기업의 거대 피해를 일으킬 수 있다”며 “이번 업무협약을 통해 제공될 여러 서비스가 사이버 위협에 대한 중견·중소기업의 위기대응체계 구축에 큰 효과를 낼 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 지난 5일 과학기술정보통신부에서 발표한 ‘2025 상반기 사이버 위협 동향 보고서’에 따르면 올해 상반기 사이버 침해사고 신고 건수가 지난해 같은 기간보다 15% 이상 증가했다. 특히 사고의 여러 유형 중 랜섬웨어 침해사고에 있어서는 중견·중소기업의 비중이 전체의 93%를 차지하는 등 사이버 공격에 취약한 것으로 나타났다.