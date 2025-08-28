범행 전 반흑인·반유대·반종교적 영상 올려

[헤럴드경제=손미정 기자] 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 가톨릭 학교내 성당에서 어린이 2명을 살해하고 17명을 다치게 한 총격범이 특정됐다. 당시 총기와 탄창에는 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 증오가 담긴 글귀가 쓰여 있는 것으로 알려졌다.

크리스티 놈 미 국토안보부 장관은 이날 자신의 엑스(X) 계정에 “이 몹시 병든 살인자는 소총 탄창에 ‘아이들을 위해’, ‘너의 신은 어디에 있나’, ‘도널드 트럼프를 죽여라’ 등의 문구를 휘갈겨 썼다”고 밝혔다. 그러면서 놈 장관은 “총격범은 23세의 남성으로, 자신이 트랜스젠더라고 주장한 것으로 확인됐다”고 밝혔다.

캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 엑스를 통해 총격범의 이름이 ‘로빈 웨스트먼’이라고 확인했다. 또한 이번 사건을 가톨릭 신자들을 향한 국내 테러 행위이자 증오범죄로 보고 수사하고 있다고 전했다.

브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰청장은 이러한 문장이 웨스트먼이 유튜브에 게시한 ‘선언문’에 나와 있다고 밝혔다. 이 영상은 범행 직전에 소셜미디어에 등장해 이날 오후 삭제된 것으로 알려졌다.

오하라 청장은 웨스트먼에게 전과 기록이 없으며 단독으로 범행을 저지른 것으로 보인다면서 총격에 사용된 소통, 산탄총, 권총은 모두 최근에 합법적으로 구입한 것으로 확인됐다고 전했다.

이날 CNN은 총격범이 사건 발생 전 유튜브에 반흑인, 반유대, 반종교적 메시지가 담긴 글이 있는 동영상을 게시했다고 보도했다. 존 밀러 CNN 수석 법집행·정보 분석가는 “용의자가 오랫동안 우울증을 겪어왔으며, 이번 일을 오랫동안 계획해왔다”고 말했다. 총격범은 총격 후 스스로 목숨을 끊을 계획도 세웠다고도 덧붙였다.

그러면서 밀러 분석가는 총격범이 뉴질랜드 사상 최악의 총격 사건으로 꼽히는 2019년 크라이스트 처치 총격 사건 가해자 등에게 경의를 표하는 글을 소총에 적어두기도 했다고 전했다.

이날 총기난사사건은 미니애폴리스의 가톨릭 학교 성당에서 진행된 새학기 첫 주 미사에서 발생했다. 당시 총격범은 성당 창문을 통해 발포를 시작한 뒤 성당 안으로 들어가 총기를 난사했고, 8살과 10살 어린이 2명이 그 자리에서 숨졌다. 6∼14살 어린이 14명과 80대 성인 3명 등 17명이 다쳤다.

총격범은 범행 이후 성당 뒤편에서 스스로 목숨을 끊었다.