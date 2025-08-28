쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 건양대와 물류인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.
쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 건양대와 물류인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.
건양대학교 메디컬캠퍼스 죽헌정보관에서 진행한 협약식(사진)에는 박익형(오른쪽) CFS HR 전무, 김용석(왼쪽) 건양대 AI·SW융합대 학장, 인공지능학과 박종욱, 김한섭 교수 등이 참석했다. 강승연 기자
28일 금융위원회는 관계기관 합동 ‘보이스피싱 근절 종합대책’ 관련 백브리핑에서 금융회사가 보이스피싱 관련 피해액의 일부나 전부를 배상하는 법적 근거가 마련되는 등 금융권 주요 대책들을 발표했다.
[헤럴드경제=박세정 기자] “결국 가격 100만원 낮췄다?” 세계 최초 두 번 접는 스마트폰으로 주목받았던 화웨이의 ‘트리폴드폰’이 100만원 낮은 가격으로 새롭게 등장한다. 이 제품은 출시 초기만 해도 삼성보다 앞선 트리폴드폰으로 선풍적인 관심을 끌었다. 하지만 화면이 깨지는 등 허술한 제품 완성도로 구매 취소가 속출했다. 377만~453만원에 달하는 고가에도 품질 문제로 결국 소비자 외면을 받으면서, 화웨이가 가격 인하 카드를 꺼낸 것으로 보인다. 화웨이에 이어 삼성전자 역시 연내 트리폴드폰 출시를 예고해, ‘두 번 접는 스마트폰’의 경쟁도 본격화될 것으로 보인다. 글로벌 ICT 업계에 따르면, 중국 IT팁스터(정보유출자) 딩자오 슈마는 웨이보를 통해 화웨이의 차기 트리폴드폰 ‘화웨이XTs’의 가격이 전작보다 약 100만원 가량 저렴해진 1만5000위안(약 291만원)이 될 것이라고 언급했다. 차기작 ‘화웨이XTs’는 세계 첫 트리폴드폰인 ‘메이트XT’에 이어 화웨이가 두 번째로
[헤럴드경제=차민주 기자] “둘 중 뭐가 진짜야?” 영화 ‘타짜’에 출연한 김혜수 배우의 연기 장면이다. 별다른 것 없어 보이는 사진 두 장이지만, 사실 둘 중 하나는 생성형 인공지능(AI)이 만들었다. 오른쪽이 바로 AI가 만든 사진. AI 사진 제작 툴 ‘나노바나나’에 명령어(프롬프트)를 넣어 제작한 결과다. ‘제2의 지브리 열풍’이라 불리는 AI 툴 나노바나나가 정보기술(ICT) 업계에서 새롭게 주목받고 있다. 압도적인 기술력을 자랑하지만 출처가 분명치 않아, 업계의 궁금증을 증폭시키고 있다. 업계에선 구글이 개발한 것으로 추정 중이다. 발등에 불이 떨어진 건 게임 3D 그래픽 업종이다. 나노바나나가 간단한 프롬프트만으로 전문가 수준의 2D·3D 사진을 제작하면서, 3D 관련 기술자들의 고용 안정이 휘청이고 있단 분석이다. ICT 업계에 따르면 AI 툴 나노바나나가 IT업계를 뒤흔들 ‘게임 체인저’로 주목받고 있다. 이날 구글 트렌드에 따르면 지난 30일(7월 22일~8월 22
“두 사람 다 김혜수가 아니었어?” 낯익은 얼굴, 누구길래…열풍 ‘대반전’
