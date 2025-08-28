쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 건양대와 물류인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

건양대학교 메디컬캠퍼스 죽헌정보관에서 진행한 협약식(사진)에는 박익형(오른쪽) CFS HR 전무, 김용석(왼쪽) 건양대 AI·SW융합대 학장, 인공지능학과 박종욱, 김한섭 교수 등이 참석했다. 강승연 기자


spa@heraldcorp.com