[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북테크노파크(이하 경북TP)는 중소벤처기업인증원으로부터 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 취득했다고 28일 밝혔다.

이 인증은 환경경영의 체계적 관리, 자원의 효율적 활용, 오염물질 저감 등 친환경 경영 의지를 객관적으로 입증하는 핵심 지표로 평가된다. 국제표준화기구(ISO)가 제정하는 국제표준이다.

경북TP는 환경경영 매뉴얼 및 절차서 제정, 에너지 절감 및 자원 재활용 시스템 정비 등 다양한 개선활동을 추진해왔다.

앞으로 모든 사업과 연구개발 활동에서 환경적 요소를 고려하는 친환경 경영체계를 강화할 방침이다.

지역 기업에도 친환경 경영을 확산할 수 있도록 기술지원과 교육, 컨설팅을 병행할 예정이다.

하인성 경북TP 원장은 “기후 위기 대응과 ESG 경영이 강조되는 시대에 환경경영시스템 인증은 친환경 경영 실천의 신뢰 증표”라며 “지역 산업 생태계 전반에 환경경영 문화를 확산시키고 중소기업과 함께 지속 가능한 성장을 이루는 동반자가 되겠다”고 말했다.