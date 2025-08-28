핵심 상권에 위치…다양한 고객층 유입 기대 가격 할인 혜택과 다양한 사은품 마련돼

[헤럴드경제=김광우 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스는 서울 강서구 등촌동에 ‘시몬스 맨션 강서발산점’을 오픈했다고 28일 밝혔다.

시몬스 맨션은 시몬스 본사에서 인테리어, 진열 제품, 홍보 등 매장 운영과 관련한 제반 비용 100%를 지원하는 위탁 판매점이다.

시몬스 맨션 강서발산점은 강서구를 비롯해 양천구와 영등포구 등 서울 서남권 전역을 아우르는 입지에 들어섰다. 인근에는 NC백화점, LG전자 베스트샵, 삼성스토어 등 대형 가전·유통 매장이 밀집한 핵심상권으로 접근성과 편의성을 갖췄다.

또 마곡 엠밸리, 마곡 힐스테이트 마스터 등 대규모 아파트 단지가 인접해 있어 이사를 앞둔 가족 단위 고객부터 혼수를 준비하는 예비부부 등 다양한 고객층의 유입이 기대된다는 게 시몬스 측의 설명이다.

매장은 80여 평 규모다. 시몬스의 대표 매트리스이자 침대 업계 메가히트 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트(Beautyrest)’의 인기 모델 에디슨, 윌리엄, 헨리, 지젤을 비롯해 최근 리뉴얼 출시된 마르코니까지 한 자리에서 만나볼 수 있다.

아울러 시몬스 침대의 최상위 라인인 ‘뷰티레스트 블랙(Beautyrest BLACK)’의 스테디셀러인 켈리, 브릿지, 로렌 등도 체험할 수 있다. 1인 가구와 자녀 침대로 제격인 슈퍼싱글(SS) 사이즈부터 여유로운 수면 환경을 구현해 주는 그레이트킹(GK) 사이즈까지 다양한 사이즈가 진열돼 있다.

아울러 감각적인 디자인의 프레임을 비롯해 시몬스홈 베딩, 퍼니처 등도 비치돼 시몬스 제품으로만 침실을 조화롭게 스타일링하는 ‘시몬스 룩’도 경험이 가능하다.

시몬스는 신규 매장 오픈을 기념해 가격 할인 혜택과 사은품을 준비했다. 모든 사은품은 한정 수량으로 조기에 소진될 수 있다.

현재 전개 중인 ‘뷰티레스트 100주년 프로모션’의 ▷매트리스 최대 20% 할인 ▷신제품 프레임 및 베딩류 10% 할인 ▷특정 프레임·퍼니처·룸세트 30% 할인 등의 혜택을 더하면 더 합리적인 가격에 제품을 구매할 수 있다.

구매 금액에 따라 사은품도 선착순으로 증정한다. 쿨링 제품을 구매하면 추가 할인 혜택을 선사하는 ‘올 시즌 쿨쿨 패키지’ 프로모션도 진행 중이다.

또 결제 금액과 상관없이 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료 제공한다. 전 제품 72시간(평일 기준) 내 빠른 배송이 진행된다. 최소 2인 1조 배송, 손소독제·방역 스프레이·일회용 덧신을 활용한 청결방역 배송 등을 시행하고 있다.

매주 수요일 저녁에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에도 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’를 운영하고 있다. 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램 ‘시몬스 페이’도 활용 가능하다.

한편, 시몬스는 국내 침대 브랜드 중 유일하게 ▷라돈·토론 안전제품 인증 ▷불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 ▷국가 공인 친환경 인증 등 ‘국민 매트리스 3대 안전 키워드’를 실천하고 있다.