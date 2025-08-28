주민이 함께 만드는 친환경 나눔의 장, 9월 1일부터 참여자 모집 양천공원서 오는 27일 개최…중고물품 판매·무료 나눔·친환경 캠페인 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 9월 27일 양천공원에서 사용하지 않는 물건을 교환, 판매하며 환경보호를 실천하는 ‘해우리 나눔장터’를 개최한다.

‘해우리 나눔장터’는 평소 가정에서 사용하지 않는 의류, 신발, 도서, 완구 등을 구민이 직접 가지고 나와 저렴한 가격에 판매하는 장터다. 자녀를 동반한 가족 단위 참가자가 많아 아이들이 경제개념을 배우고, 환경보호와 나눔의 가치를 자연스럽게 체험할 수 있는 기회가 된다.

또, 판매수익금의 10%를 양천사랑복지재단에 자율 기부하는 모금함 운영을 통해 지역사회에 선한 영향력 확산에도 기여하고 있다.

행사장에는 테이블과 천막이 설치되어 참여 주민과 방문객 모두 편안하게 장터를 이용할 수 있다. 참가자는 판매물품과 가격표 등 기본 준비물만 지참하면 되며, 사전 신청을 하지 않은 주민도 자유롭게 참여할 수 있는 무료 나눔 부스도 운영된다. 행사 당일 재사용 가능한 물품을 기증하면 필요한 주민이 무료로 가져갈 수 있으며, 남은 물품은 양천지역자활센터에 기증된다.

이와 함께 ▲개인 컵(텀블러)을 가져오면 음료를 제공하는 ‘텀블러 데이’ ▲종이팩을 모아오면 휴지로 교환할 수 있는 ‘팩 모아 롤’ ▲비닐봉투 없는 친환경 장터 운영 등 일회용품 줄이기 캠페인도 진행한다.

참여 신청은 9월 1일부터 양천구청 청소행정과 방문 또는 이메일로 접수하면 된다. 선착순 100팀을 모집하며, 초등학생 이하 자녀를 동반한 가정은 우선 선정한다.

양천구는 매년 3월부터 10월까지, 혹서기(6~8월)를 제외한 달의 네 번째 토요일에 해우리 나눔장터를 운영하고 있으며, 올해 마지막 장터는 10월 25일 열릴 예정이다.

이기재 양천구청장은 “해우리 나눔장터는 주민이 주체가 되어 자원순환을 실천하고 나눔 문화를 확산하는 뜻깊은 자리”라며 “이번 장터가 친환경 생활문화를 정착시키는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.