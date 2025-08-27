빵∙케이크∙음료∙디저트로 확대…신제품 잇달아

[헤럴드경제=강승연 기자] 파리바게뜨는 건강빵 브랜드 ‘파란라벨(PARAN LABEL)’이 출시 6개월 만에 누적 판매량 1300만개를 돌파했다고 밝혔다.

파란라벨은 파리바게뜨가 지난 2월 27일 선보인 건강빵 브랜드다. 독자 개발한 ‘통곡물 발효종’으로 건강빵의 거친 식감을 개선했다. 6월에는 파란라벨의 정체성을 케이크에 적용한 ‘저당 그릭요거트 케이크’를 선보였다. 홀케이크 1개 기준 특허받은 생(生)유산균이 500억 CFU(보장균수) 이상 함유됐다.

파리바게뜨는 빵을 넘어 샌드위치, 케이크, 음료, 디저트 등 전 카테고리로 제품군을 넓힐 계획이다.

신제품 ‘명가명품 고단백 서리태 카스테라’는 ‘서리태’를 사용했다. 단백질을 11g 함유하고 있으며, 신선한 목초액을 먹고 자란 암탉이 낳은 목초란과 특허받은 발효 기술을 적용했다

통곡물과 건강하고 고소한 고대밀스펠트가 들어간 건강빵에 치즈를 더한 파란라벨 건강빵 3종도 선보인다. 저당 제품 ‘롤치즈 브레드’, 고단백 제품 ‘크랜베리 크림치즈브레드’, 저당&고단백 제품 ‘치즈감자 치아바타’ 등이다.

멀티그레인 호밀빵과 담백한 치킨에그샐러드를 함께 구성해 건강하고 간편한 한 끼 식사로 좋은 ‘호밀빵&치킨에그 밀박스’도 선보였다.

파리바게뜨 관계자는 “파란라벨은 R&D 투자를 통해 확보한 원천기술과 축적된 제빵제과기술을 바탕으로 선보인 업의 본질에 충실한 브랜드”라며 “파란라벨을 통해 건강한 베이커리의 새로운 기준을 만들 것”이라고 말했다.