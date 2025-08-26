미국계 PEF와 수십억 달러 규모 투자금 조성 美 조선소 투자, 공급망 업체 투자, 첨단기술 개발 등 추진 HD현대가 투자 의사결정 주관 정기선 “美 조선업 현대화 지원”

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대가 미국계 사모펀드(PEF)와 함께 미국 조선업 재건을 위한 수십억 달러 규모 투자 프로그램을 조성했다. 이들은 미국 조선소 인수, 현지 기자재 업체 투자 등을 통해 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트를 실현할 계획이다.

HD현대는 25일(현지시각) 미국 워싱턴DC 윌라드 인터콘티넨탈 호텔에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관 주관하에 열린 한미 제조업 파트너십 MOU 체결식에 참석해 서버러스 캐피탈, 한국산업은행과 함께 ‘한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다. HD현대 관계자는 “새로운 협력 모델을 마련하는 중요한 계기”라고 강조했다.

이날 자리에는 정기선 HD현대 수석부회장, 프랭크 브루노 서버러스 캐피탈 최고경영자(CEO), 김복규 한국산은 수석부행장이 참석했다. 이들 3사는 미국 및 동맹국의 해양 역량 강화를 위해 투자 프로그램을 공동으로 조성하기로 했다. 구체적으로 ▷미국 조선소 인수 및 현대화 ▷공급망 강화를 위한 기자재 업체 투자 ▷자율운항, 인공지능(AI) 등 첨단조선기술 개발 등을 추진한다.

HD현대는 앵커 투자자이자 기술자문사로서 투자 의사결정을 주관한다. 조선·해양 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 투자 대상의 기술적 타당성, 성장 가능성 등을 검토할 계획이다. 서버러스 캐피탈은 투자 전략 수립과 관리를, 산은은 한국 투자자의 참여구조 설계를 각각 맡는다.

정기선 HD현대 수석부회장은 “서버러스 캐피탈과의 협력이 동맹국인 미국의 조선업 재건을 목표로 하는 마스가에 실질적인 도움을 제공하는 동시에, 한국 조선업계에도 새로운 시장과 성장 기회를 열어줄 것으로 믿는다”며 “HD현대는 축적된 선박 건조 기술력과 디지털 역량을 바탕으로 미국 조선업의 현대화·첨단화를 지원하고, 양국이 함께 글로벌 조선산업의 새로운 장을 열어가는 데 기여할 것”이라고 말했다.

프랭크 브루노 CEO는 “미국 조선업 강화를 위해 HD현대와 전례 없는 새로운 형태의 파트너십을 발표하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이 프로그램은 투자뿐 아니라 운영·기술 역량을 결합해 새로운 기회를 창출하는 데 핵심적 역할을 하게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “해양산업 재건을 위해 힘을 합친 트럼프 대통령 및 미 의회의 초당적 노력에 감사드리며, ‘마스가’에 대한 한국의 과감한 투자 및 지원에도 깊은 감사를 표한다”고 덧붙였다.

김복규 수석부행장은 “HD현대와 서버러스가 함께 추진하는 이번 투자 프로그램은 조선업에서의 새로운 협력 모델이자, 한·미 양국 간 깊은 신뢰와 파트너십을 보여주는 산물로 한국산업은행은 한국 금융계를 대표하여 이번 프로그램의 성공적인 조성을 적극 지원할 것”이라고 말했다.