정년 65세 연장 맞춰 실업급여 대상 확대…재정 부담은 연 3000억 고령층 경제활동 OECD 최고 수준…‘병급 논란’에 재정 악화 우려도

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 법정 정년을 65세로 단계적으로 연장하는 방침에 맞춰, 65세 이상 신규 취업자도 실업급여 수급 대상에 포함하는 방안을 검토하고 있다.

고용 안전망 사각지대를 줄이겠다는 취지지만, 연간 3000억원 안팎의 추가 재정 부담이 예상돼 논란이 불가피하다.

24일 고용노동부에 따르면 정부는 정년 연장 추진과 연계해 65세 이상 신규 취업자에 대한 실업급여 적용 방안을 들여다보고 있다.

현행 고용보험법 제10조 2항은 ‘65세 이후 고용된 사람에게는 실업급여를 지급하지 않는다’고 규정하고 있다. 다만 65세 이전에 취업해 계속 일하는 경우에는 예외적으로 수급이 가능하다.

고용부 관계자는 “정년 연장에 발맞춰 제도를 보완할 필요가 있다는 논의가 있다”며 “다만 법 개정이 필요한 사안인 만큼 국회 논의가 병행돼야 한다”고 말했다.

재정 악화 우려…“4년간 1조2000억 필요”

현재 한국의 65세 이상 경제활동 참가율은 37.3%로 OECD 38개국 중 가장 높다. OECD 평균(13.6%)의 3배에 달한다. 고령층의 일자리 참여가 활발한 만큼 제도 사각지대를 해소할 필요성이 제기되는 배경이다.

문제는 재정이다. 실업급여 지출은 2015년 5조5016억원에서 2023년 15조1734억원으로 3배 가까이 늘었다. 올해도 7월까지 7조5301억원이 집행됐고, 최근 6개월 연속 월 1조원을 넘어섰다.

고용보험기금 적립금 역시 줄고 있다. 2020년 말 7조277억원이던 준비금은 올해 6월 7조8553억원으로 감소했다. 국회 환경노동위원회 검토보고서는 65세 이상 신규 취업자까지 포함할 경우 4년간 1조2000억원 추가 재정이 소요될 것으로 전망했다.

여기에 국민연금과의 ‘병급(倂給)’ 문제도 걸림돌이다. 65세 이상은 연금을 수령할 수 있는데, 여기에 실업급여까지 받으면 이중 혜택이라는 지적이 제기된다.

정년 연장·국정과제와 맞물린 논의

정부는 올해 안에 정년을 60세에서 65세로 단계적으로 높이는 법안을 발의할 계획이다. 대통령 직속 국정기획위원회도 관련 내용을 국정과제에 포함했다. 빠르면 2027년 상반기 구체적인 제도 논의가 이뤄져 2028년 적용 여부가 결정될 전망이다.

고용부는 “고용보험 재정 상황과 연금 등 다른 사회보장제도와의 정합성을 종합적으로 고려하겠다”며 신중한 입장을 보였다.