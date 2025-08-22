추가투자 해외기업에 지분요구 불필요 삼성전자도 지분변동 리스크 피할 가능성 TSMC, 美 지분요구시 보조금 반환 논의

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국에 대규모 반도체 투자를 하는 글로벌 기업들에 반도체법(CHIPS Act)에 따른 보조금을 주는 대가로 이들 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토하는 것으로 알려진 가운데, 현재 투자를 늘리고 있는 해외 기업들에 대해선 지분을 확보할 계획이 없는 것으로 전해졌다.

이같은 구상이 현실화될 경우, 미국 현지에 대규모 반도체 공장을 짓는 삼성전자 역시 트럼프 행정부로부터 촉발된 지분 변동 리스크를 피할 수 있을 가능성이 제기된다.

월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 백악관 관계자의 발언을 인용해 “상무부가 미국 내 투자를 확대하고 있는 대만 TSMC 같은 기업들의 지분을 보유하는 방안을 검토하고 있지 않다”고 보도했다. 다만 “투자 약속을 늘리지 않고 있는 기업들은 보조금을 받는 대가로 지분을 제공할 필요가 있을 수도 있다”고 전했다. 백악관 관계자는 “상무부는 TSMC와 마이크론의 지분을 확보할 생각이 없다”고 말한 것으로 알려졌다.

앞서 19일 하워드 러트닉(사진) 미국 상무부 장관은 CNBC와의 인터뷰에서 “도널드 트럼프 대통령은 미국이 거래의 혜택을 받아야 한다고 판단한다”며 “왜 1000억 달러 가치의 기업에 이런 돈(반도체법 보조금)을 줘야 하나. 미국 납세자들에게 어떤 이익이 있나. 트럼프의 답변은 우리 돈에 대한 지분을 확보해야 한다는 것”이라고 말했다. 반도체법에 따른 보조금을 받는 기업들에 미국 내 총투자를 늘리도록 요청하면서, 동시에 이를 통해 미국 납세자들에게 더 유리한 조건을 협상하려는 입장이란 설명이다.

그는 “전임 바이든 행정부는 인텔, TSMC, 모든 기업에 그냥 무료로 돈을 줬다”며 “트럼프 대통령은 이를 ‘돈을 주려면 지분을 원한다. 돈을 주려면 그 이익의 일부를 원한다’고 바꾸고 있다”고 말했다. 이 같은 발언은 트럼프 행정부가 인텔뿐만 아니라 TSMC, 삼성전자의 지분도 확보하려는 것으로 받아들여졌다.

전임 조 바이든 행정부 시기인 지난해 12월 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC 66억달러(약 9조2000억원), 마이크론 62억달러(약 8조6000억원), 삼성전자 47억5000만달러(6조6000억원) 등의 보조금을 지급하기로 하는 계약을 해당 기업들과 맺었다.

보조금은 제조시설 등 이들 기업이 약속한 미국 내 투자 프로젝트의 규모에 따라 정해졌고, 보조금 집행은 프로젝트 이행에 따라 순차적으로 지급되는 구조다. 이들 기업 중 TSMC와 마이크론은 트럼프 행정부 출범 이후 추가 대미 투자를 약속했다.

지난 3월 웨이저자 TSMC 회장은 백악관에서 트럼프 대통령을 면담한 뒤 미국에 1000억달러(약 146조원)를 추가 투자하기로 했다고 발표했다. 미국 마이크론도 지난해 말 발표한 계획보다 대미 투자를 늘리기로 했다고 지난 6월 발표했다.

한편 TSMC 경영진은 미국 행정부가 보조금 대가로 주주로서 참여를 요구할 경우 보조금을 반환하는 방안에 대해 예비적 논의를 했다고 익명의 소식통들이 전했다.

TSMC는 대미 투자에서 미국 정부의 보조금에 크게 의존하지 않는 상황인 것으로 전해졌다.

한편 트럼프 행정부의 TSMC 지분 인수 가능성 소식이 전해지자, 대만 정부도 당혹감을 감추지 못하는 모양새다,

최근 궈즈후이 대만 경제부장(장관)은 “미국 정부가 투자를 통해 TSMC 주주가 되려면 반드시 경제부 투자심의위원회 심의를 거쳐야 한다”는 입장을 밝혔다. 류페이전 대만경제연구원(TIER) 연구원은 TSMC가 보조금 전액을 지원받지 못한 가운데 미국 국가안보 등을 위해 나서는 것은 자율적으로 운영하는 민간 기업에 매우 불공평하다고 지적했다.

한 전문가는 미국 정부가 TSMC 대주주로 이사회에 참가하게 되면 운영 기밀 등을 사전에 알게 돼 불리하게 작용할 수 있을 것으로 내다봤다. 김지헌 기자