“트럼프 관세로 비용상승 압박” 실적 충격에 주가도 4.5% 급락

미국 최대 소매점인 월마트가 기대에 밑도는 2분기 실적을 발표하며 미국 소비 건전성에 대한 우려가 커지고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책이 미국 소비 시장에 타격을 주고 있다는 분석이다.

21일(현지시간) 월마트는 올해 2분기 실적에서 전체 매출액이 1774억달러(약 248조5200억원)로 전년 동기보다 4.8% 늘어났다고 발표했다. 특히 전체 글로벌 온라인 매출이 전년 대비 25%, 미국 내에서는 26% 급증한 것으로 집계됐다. 매장 기반 배달 서비스도 지난해보다 50% 증가했다.

하지만 조정된 주당 순이익(EPS)이 0.68달러로 시장 예상치(0.73달러)를 하회했다. 월마트의 조정 EPS가 기대치를 하회한 것은 12개분기 만에 처음이다.

2분기 매출은 예상치를 상회했으나 주당 순이익이 미달하면서 시장에선 실망감이 드러났다. 이날 주가는 4% 넘게 떨어졌다.

이에 대해 영국 파이낸셜타임스(FT)는 “투자자들이 기업 실적과 경제 지표를 통해 관세가 인플레이션 충격을 유발할지 주시하는 가운데 월마트에서 관세로 인한 타격이 나타났다”고 보도했다.

실제 더그 맥밀런 월마트 최고경영자(CEO)는 이날 2분기 실적 발표 자리에서 애널리스트들에게 “지금까지 관세의 영향은 점진적이어서 소비자 행동 변화는 다소 제한적이었다”면서도, “하지만 관세 이후 가격 수준에서 재고를 보충하면서 매주 비용이 늘어나고 있으며, 이는 3분기와 4분기에도 계속될 것으로 예상한다”고 밝혔다.

그러면서 “최근 관세로 인한 물가 상승으로 중·저소득층 소비자들이 더 큰 폭으로 지출을 줄이고 있다”고 덧붙였다.

존 데이비드 레이니 월마트 최고재무책임자(CFO)도 이날 “일부 관세발 가격 인상은 여전히 진행 중이며, 이번 분기 평균 가격은 1%가량 상승했다”며 “품목별·카테고리별로 접근해 소비자 부담을 최소화할 것”이라고 설명했다.

하지만 월마트가 관세 여파로 일부 판매 제품에 대한 가격 인상이 불가피하게 됐지만, 트럼프 대통령이 이를 저지할 가능성도 배제할 수 없다.

투자업계는 하반기 인플레이션과 관세가 맞물리며 이익률 압박이 지속될 것으로 내다보고 있다. 비용 증가분을 판매가격에 전가하기 어렵고 동시에 소비 위축 리스크가 겹치면서 수익성 악화가 불가피하다는 설명이다.

이에 따라 월마트뿐 아니라 타겟 등 주요 소비재 기업이 실적 발표후 줄줄이 주가는 약세를 보였다.

타겟, 로우스, TJX세 유통업체 모두 시장 예상을 웃도는 실적을 발표한 가운데 주가 향방은 엇갈렸다.

주택개조용품 판매점 로우스가 0.3% 오르고 의류 할인점 TJX는 2.7% 상승했으나 타겟은 6.3% 급락했다. 홈디포는 2분기 실적이 예상치를 밑돌았지만 주가는 실적 발표 당일 3.17% 올랐다. 소비 양극화로 저소득층의 고객 비중이 높을수록 타격이 컸다는 분석이다.

안소은 KB증권 연구원은 “로우스는 주택 보유자를 주 고객층으로 삼고 있다는 점에서 TJX는 브랜드 및 디자이너 의류 상품을 원가 대비 할인해서 판매하는 매장이라는 점에서 광범위한 생필품과 자체 브랜드의 가성비 상품을 판매하고 있는 타겟에 비해 고객들의 소득이 높은 편”이라고 설명했다. 김영철·신주희 기자