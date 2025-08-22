그룹 총 운용자산 1000조원 육박 해외법인 성과·글로벌 ETF 성장세↑ 박현주 회장 지분가치 4.6조 추산

미래에셋그룹(회장 박현주·사진)이 해외사업에서 눈에 띄는 성과를 내며 글로벌 금융시장에서 입지를 확대하고 있다. 실적 개선과 지분 가치 상승세도 이어가며 주가도 상승 곡선이다.

22일 관련 업계에 따르면, 미래에셋증권은 올해 2분기 연결 기준 세전이익 5202억원, 당기순이익 4059억원을 각각 기록했다. 이는 전분기 대비 각각 50%, 57% 증가한 수치다. 상반기 기준으로는 세전이익 8663억원, 당기순이익 6641억원, 영업이익 8466억원을 달성했다.

특히 해외법인의 성과가 두드러졌다. 해외법인 세전이익은 1061억원으로 2분기 연속 1000억원대를 돌파했다. 상반기 누계로는 2242억원으로 전체 세전이익의 26%를 차지했다. 지난해 인도 현지 증권사 ‘미래에셋쉐어칸’을 인수한데 이어 미국서는 국내 증권사 중 유일하게 현지 클리어링(Clearing) 라이선스를 보유하는 등 글로벌IB로서 인정받은 결과다.

미래에셋자산운용 역시 글로벌 상장지수펀드(ETF) 운용사로서 존재감을 강화했다. 올 상반기 연결 기준 당기순이익은 3517억원으로, 이 중 해외법인 실적이 약 1700억원인 것으로 추정된다. 전체 실적의 절반가량이자, 지난해 해외법인 비중(35%)보다 크게 늘어난 수치다.

미래에셋자산운용은 2003년 국내 운용사 최초로 해외에 진출한 이래, 미국 ‘Global X’, 캐나다 ‘Horizons ETFs’, 호주 ‘Stockspot’ 등과의 인수합병(M&A)를 통해 글로벌 ETF 시장 입지를 확대했다. 특히, 글로벌 시장에서 ‘SHLD(Global X Defense Tech)’ 등 ‘킬러 프로덕트(Killer Product)’를 선보였다. 현재 운용 중인 ETF 총 규모는 232조원으로, 이는 국내 전체 ETF 시장보다 크고 글로벌 12위다.

이 같은 성과에 6월말 기준 미래에셋그룹의 총 운용자산(AUM)은 1000조원에 육박했다. 해외 자산은 약 264조원 규모로, 계열사 별로는 미래에셋증권 79조4000억원, 미래에셋자산운용 185조3000억원을 해외에서 굴리고 있다.

대주주인 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO) 박현주 회장의 지분 가치도 높아졌다. 금융감독원에 따르면 박 회장은 미래에셋캐피탈 871만2036주(지분율 34.32%), 미래에셋자산운용 816만9592주(60.19%), 미래에셋컨설팅 37만6644주(48.49%)를 보유 중이다. 이를 주당 순자산장부금액(BPS)으로 환산하면 총 4조6000억원 규모다. 미래에셋캐피탈은 보유 상장주식 시가를 반영한 별도 자기자본 평가치다.

시장에서는 미래에셋그룹의 성장세에 주목하고 있다. 올해 초 증권주 강세장에서 미래에셋증권의 주가 상승세가 두드러지기도 했다. 미래에셋증권 주가는 올해 1월3일 8140원에서 8월21일 종가 기준 1만7890원으로 약 120% 뛰었다.미래에셋 관계자는 “미래에셋은 앞으로도 글로벌 성장 잠재력이 높은 분야에 선제적으로 투자할 계획”이라며 “단기 시장 변동보다 장기적인 가치를 중시하고 언제나 ‘고객 중심’의 원칙을 바탕으로 행보를 이어나갈 것”이라고 말했다. 정윤희 기자