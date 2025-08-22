글로벌타임스 “중국이 한국에 철강 덤핑한다는 증거 없어”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 기획재정부가 중국산 철강 제품 덤핑 등에 대응해 ‘반(反)덤핑팀’을 신설하는 것과 관련, 중국 관영매체가 한국 철강산업이 어려운 것은 덤핑보다 미국 관세 때문이라고 주장했다.

관영매체 글로벌타임스는 21일(현지시간) 기재부가 세제실에 별도 조직을 만들어 반덤핑 관련 업무 전문성을 높이겠다고 발표한 데 대해 논평을 통해 “한국 철강업계가 찾는 만병통치약이 아닐 것”이라고 지적했다.

기재부는 “미국 상호관세 등 무역 환경이 불안정한 상황에서 철강·석유화학 등 저가 덤핑물품 수입이 증가하고 있다”며 조직 신설 취지를 밝혔는데, 중국산 철강 덤핑으로 국내 업계가 고전하는 상황 등에 대응하기 위한 것이라는 평가가 나온다.

글로벌타임스는 “한국 철강업계가 큰 어려움에 직면해 있지만 이는 이른바 덤핑보다는 주로 미국 관세 때문임을 명확히 하는 것이 중요하다”면서 주요 철강 수출국인 한국이 미국의 철강·알루미늄 품목 관세 50%의 영향을 받고 있다고 말했다.

이어 “(반덤핑팀 신설은) 당면한 질병에 잘못된 처방을 하는 것과 비슷하다”면서 “중국이 한국에 철강을 덤핑하고 있다는 증거가 없다”고 주장했다. 중국산 철강 가격 경쟁력은 주로 중국 산업망의 시너지 효과 덕분이라는 것이다.

그러면서 한국의 철강 수입품은 선박·휴대전화 제조 등 다양한 산업에서 쓰이는 만큼 반덤핑 조치 강화는 국내 산업의 제조 원가를 상승시켜 한국 경제에 부정적 영향을 끼칠 수 있다고 주장했다.

글로벌타임스는 세계 시장에서 한국 제품의 경쟁력 강화가 핵심이며 이를 위해 국제 협력이 역할을 할 수 있다면서 “한국과 중국 철강 산업은 경쟁자이지만 협력 기회도 있다”고 말했다.

25일 한미 정상회담에서 어떠한 통상 합의가 도출될지 관심이 집중된 가운데, 앞서 글로벌타임스는 한미 조선업 협력 논의를 겨냥해 한국 산업 경쟁력 약화로 이어지고 한국이 미국 방어체계에 편입돼 곤란을 겪을 수 있다고 주장하기도 했다.