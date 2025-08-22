4대 동반성장 전략 중심 상생경영 3년간 협력사 구매대금 150조 동반성장지수 6년 연속 최우수

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대모비스가 글로벌 수주 확대를 기반으로 적극적인 상생경영을 통해 협력사와 함께 발전하는 동반성장의 선순환을 만들어내고 있다고 22일 밝혔다.

현대모비스가 최근 공개한 ‘2025 지속가능성보고서’에 따르면 최근 3년간 협력사에 지급한 현대모비스의 구매대금은 약 150조원에 달한다. 현대모비스는 부품과 비부품을 망라해 지난해 기준 국내외 총 4108개 협력사를 운용 중이다.

협력사 규모 역시 2022년 3682개에서 같은 기간 400곳 넘게 늘어나 지속적으로 확대되고 있다. 특히 계열사 이외에 글로벌 완성차 대상 수주 실적이 최근 3년간 160억 달러(약 22조원)를 넘어서면서, 국내외 협력사로부터 구매 규모가 크게 증가한 것이 이를 뒷받침했다는 분석이다.

기술혁신과 사업체질 개선에 기반한 현대모비스의 성장세가 낙수효과로 발현돼, 가치사슬 내 상생과 동반성장을 견인하고 있는 것으로 분석된다. 이를 통해 현대모비스는 지난해 발표된 동반성장지수 평가에서 6년 연속 ‘최우수 등급’ 기업으로 선정된 바 있다.

현재 현대모비스는 ▷글로벌 경쟁력 강화 ▷동반성장 문화 조성 ▷지속가능 환경 조성 ▷소통과 신뢰라는 4대 동반성장 전략을 중심으로 상생경영을 추구하고 있다.

지난 2010년 ‘일곱까지 아름다운 약속’을 선포한 이래 2·3차 협력사까지 아우르는 세분화된 지원 정책을 이행해오면서 협력사와 공동 개발 및 원가 절감, 생산성 향상 등을 목표로 매년 성과공유 계약을 체결하고 함께 산출된 성과를 공정하게 배분하고 있다.

현대모비스는 한발 더 나아가 상생하는 전후방 생태계 구축을 목표로, 동반성장펀드와 상생협력대출 등 다양한 금융 지원 제도도 운영 중이다. 협력사에 대한 무상 특허 개방, 공동 기술 개발, 개발비용 지원 등 기술 역량 강화에도 지원을 아끼지 않고 있다.

협력사의 ESG(환경·사회·거버넌스) 역량 강화를 위한 지원도 주목된다. 현대모비스는 가치사슬 전반의 지속가능성이 함께 증진될 수 있도록 탄소저감·안전설비 구축, ESG 컨설팅, 리스크 점검과 평가 등도 지 중이다. 또한 ESG 진단율(지난해 100%), ESG 실사율(지난해 97.4%) 등 ESG 진단 관련 주요 항목의 실적과 목표를 공개해 협력사가 지속적으로 그 중요성을 인지하고 이해할 수 있도록 소통하고 있다.

일선 대리점에 대한 소통과 지원도 꾸준히 진행하고 있다. 지난 6월에는 올해로 18회째를 맞은 ‘대리점 컨퍼런스’를 개최하고, 이규석 현대모비스 사장이 직접 참석해 대리점 대표들과 미래 비전을 공유하고 신뢰관계를 굳건히 했다.

컨퍼런스에서 이 사장은 “국내외 시장에서 고객들이 현대차·기아를 선택하는 중요한 이유 중 하나가 바로 서비스 경쟁력”이라며 협력과 발전을 강조했다.

또한 현대모비스는 부품 공급의 허브 역할을 담당하는 대리점을 소비자 서비스 품질을 높이는 동반자로 인식, 다양한 지원 프로그램을 운영하고 있다. 대리점을 비롯한 여러 협력사와의 상생경영의 층위를 한층 끌어올려 ‘자동차 산업의 새로운 패러다임을 주도하고, 한계를 뛰어넘어 글로벌 시장을 확장한다’는 비전을 실현한다는 방침이다.