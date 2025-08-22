한화 ‘우주의 조약돌’ 카이스트 특별 강연 3차례 우주왕복선 임무 수행

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화는 21일 대전 카이스트(KAIST)에서 열린 ‘우주의 조약돌’ 프로그램에 파멜라 멜로이 전(前) NASA 부국장이 강연에 나섰다고 22일 밝혔다.

우주의 조약돌은 한화그룹 우주 사업 협의체인 한화 스페이스 허브와 KAIST가 함께 만든 우주 인재 육성 프로그램이다. 멜로이 전 부국장은 이번 강연에서 자신의 우주 탐사 경험과 미래 비전을 설명했다.

5000시간 이상 비행경력을 지닌 공군 조종사 출신의 멜로이 전 부국장은 1994년 NASA 우주비행사로 선발돼 3차례 우주왕복선 임무를 성공적으로 수행했다. 3번째 미션에서는 여성으로 두 번째로 우주왕복선 사령관을 맡아 디스커버리호를 지휘했다. 이후 2021년 NASA 부국장에 취임해 미국의 우주 정책과 심우주 탐사 계획을 총괄했다.

멜로이 전 부국장은 강연에서 국제우주정거장 미션 과정에서의 도전과 글로벌 협력 사례를 소개하면서 ‘더 나은 미래로 함께 나아가는 인류’라는 목표가 탐사의 원동력이 된다고 강조했다. 그러면서 민간 및 국제 파트너십이 우주 탐사의 미래를 여는 핵심임을 강조했다.

멜로이 전 부국장은 “제가 우주비행사가 되기로 결심했을 때도 지금 이 자리에 있는 여러분처럼 호기심과 질문으로 가득했다”며 “여러분이 걸어갈 길이 곧 인류의 다음 우주 여정이 될 것”이라고 참가자들을 격려했다.

한화 스페이스 허브 관계자는 “세계적인 우주 리더와 직접 만나는 경험이 참가자들에게 도전 정신과 미래 비전을 심어줄 것으로 기대한다”며 “한화는 글로벌 우주 산업의 주역이 될 대한민국 인재를 육성하기 위해 지속적으로 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.