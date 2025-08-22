의식불명자 구조·야생동물 신고까지

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)는 둘레길과 공원 곳곳에 전문 순찰 인력을 배치해 운영하고 있다고 밝혔다.

노원안전순찰대는 2023년 11월부터 운영을 시작해 지난해까지 총 3090회의 순찰을 진행했다. 수락산·불암산 둘레길, 영축산·초안산 둘레길, 그리고 근린공원 11개소 등 취약 구간을 상시 관리하며 구민들의 안전을 지켜왔다.

특히 일출 시간과 일몰 시간에 맞춰 집중적으로 범죄예방 및 감시 활동을 펼치며 ▷의식불명자 인계와 119 이송 지원 ▷이상거동자 신고 ▷흡연자 계도를 통한 산불 예방 ▷멧돼지·들개와 같은 야생동물 관련 신고 처리 등 다양한 현장 대응으로 구민의 안전을 강화하고 있다.

이 같은 노력의 결과 순찰대 운영 개시 이후 2024년 둘레길 범죄율이 전년 대비 43% 감소하는 성과를 거두며 안전 효과를 입증했다.

또 노원구는 ‘공원보안관’을 운영해 구민의 생활 안전을 세심하게 챙기고 있다. 공원보안관은 지역 내 공원 12개소에 배치돼 20시부터 23시까지 주 6일 운영한다. 이들은 6개 조로 나뉘어 순환 근무를 하며 주민들이 자주 찾는 어린이공원과 놀이터를 중심으로 범죄 예방 순찰, 시설물 점검, 위급 상황 시 즉각 대응 등의 임무를 수행한다.

구는 이번 ‘둘레길 안전순찰대’와 ‘공원보안관’ 운영을 통해 범죄·사고 발생 가능성이 높은 안전 사각지대를 선제적으로 관리하고, 주민 누구나 안심할 수 있는 생활 환경을 조성하는 것을 목표로 하고 있다.

오승록 노원구청장은 “지속적인 순찰과 주민 의견 반영으로 모두가 체감하는 안전한 힐링 도시를 만들겠다”고 말했다.