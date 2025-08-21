[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하)가 지역 어르신의 건강한 노후를 지원을 위해 미국항공우주국(NASA)에서 개발한 전신슈트를 활용한 트레이닝 프로그램을 시범 운영한다.

‘EMS(Electrical Muscle Stimulation) 트레이닝으로, 이는 NASA에서 개발한 저주파 전신 슈트를 착용해 짧은 시간 동안 고강도로 운동하는 방식이다. 20분만 해도 6시간의 운동 효과를 기대할 수 있어, 체력 강화에 효율적이다.

구는 노년기 근육량 감소가 각종 건강 문제를 유발한다는 점에서 착안해 이번 프로그램을 마련했다. 65세 이상 구민 24명을 대상으로 10월 말까지 운영할 계획이다.

참가 접수는 오는 오는 29일 오전 9시부터 동작문화복지센터 1층 ‘어르신 전용 헬스장’에서 진행된다.

트레이닝은 9월 2일 오리엔테이션을 시작으로 사전검사(1주), 1대1 맞춤 운동(8주, 주 2회), 사후검사(1주) 등 총 10주 과정으로 실시된다.

숭실대학교 창업센터 입주기업인 ‘펄스온’이 운영을 맡아, 소속 전문 트레이너를 통해 안전하게 운동을 지도한다.

특히, 참가자들은 사전‧사후 체성분 및 운동기능 검사를 통해 효과를 직접 확인할 수 있다.

박일하 동작구청장은 “자치구 최초로 도입한 EMS 트레이닝이 어르신들의 근력 강화에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 혁신적인 시도를 통해 어르신 복지와 생활체육 정책을 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.