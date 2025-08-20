[헤럴드경제=한지숙 기자] 이진숙 방송통신위원장은 최근 최민희 국회 과학기술정보통신위원회 위원장을 고소한 것을 두고 “뇌 구조가 이상하다는 발언에 모욕감을 느꼈다”고 밝혔다.

이 위원장은 20일 국회에서 열린 과방위 전체회의에서 “최 위원장에 대해 모욕죄 혐의로 고소했다”며 “지난번 인사청문회 때 뇌구조가 이상하다고 말씀하셨고, 사과를 요구했지만 사과를 받지 못했는데 지난 6월 (최 위원장이) 방송에서 다시 얘기했다”고 말했다.

이어 “사회적으로 중요한 위치에 있는 분이 모욕감 인지 감수성을 갖고 있을 거로 생각하는데 그런 발언을 여러 차례 해 모욕감을 심하게 느꼈다”고 했다.

이에 대해 최 위원장은 청문회 때 이 위원장에게 위안부가 강제적이었냐 자발적이었냐는 질문하는 과정에서 나온 발언이라며 ““대한민국 정상적 교육 받은 사람, 장관급 공직자라면 위안부 문제를 강제적인 반인륜적 성착취이자 우리 민족 전체에 대한 모욕이라고 말할 수 있어야 한다”며 “뇌 구조가 이상하다는 뜻은 ‘생각 패턴이 이상하다. 왜 이것을 답하지 못할까라는 취지였다”고 해명했다.

앞서 지난해 7월 이 위원장은 자신의 인사청문회에서 최 위원장이 ‘위안부는 강제적이었나, 자발적이었나’라고 질문하자 “논쟁적인 사안이라 답변을 못 한다”, “개별적인 사안에 대해선 답변하지 않겠다”고 받았다.

이 위원장은 또한 사퇴 여부를 놓고 “법에 의한 임기는 내년 8월까지”라며 “사퇴할 생각이 없다”고 재차 강조했다.

앞서 이 위원장은 지난달 최 위원장을 모욕 혐의로 서울 영등포경찰서에 고소장을 제출했다. 지난 11일에는 신정훈 국회 행정안전위원장, 유재성 경찰청장 직무대행을 서울서부지검에 직권남용 혐의로 고발했다. 신 위원장이 지난 5일 국회 행안위 전체회의에서 유 직무대행에게 이 위원장 배임 혐의에 대한 강제수사를 요구했다는 이유다. 유 직무대행은 이후 국가수사본부장에게 같은 사건을 신속하게 수사하라고 지시한 혐의로 고발됐다.