[헤럴드경제=김주리 기자] 프랑스의 명품 브랜드 루이비통이 뷰티 제품 판매에 나선다.

루이비통은 최초의 뷰티 컬렉션 ‘라 보떼 루이비통’을 출시한다고 20일 밝혔다.

오는 25일부터 각국에서 온라인으로 예약받고, 29일에는 국내 시장에 공식 출시한다.

컬렉션은 립스틱과 립밤, 아이섀도 등 모두 세 가지 카테고리로 구성됐다.

‘LV 루즈’ 립스틱은 루이비통의 이니셜 LV가 의미하는 로마 숫자 55에서 착안해 모두 55가지 색으로 나온다.

‘LV 밤’ 립밤은 10가지 색으로 출시되고, 네 개 컬러로 구성된 아이섀도 팔레트 ‘LV 옴브레’는 모두 8종으로 나온다.

컬렉션 제품 디자인은 독일의 산업 디자이너 콘스탄틴 그리치치가 총괄했다. 환경을 고려해 플라스틱 사용을 최소화했고, 알루미늄과 황동 같은 소재를 활용해 리필이 가능하게 만들었다.

뷰티 크리에이티브 디렉터는 메이크업 아티스트 데임 팻 맥그라스다.

루이비통은 소비자들이 제품을 경험할 수 있도록 다음 달 1일부터 도산 스토어에서 3층 규모의 팝업스토어(임시 매장)를 열고 뷰티 제품 전용 트렁크와 가죽 소품도 선보인다.

루이비통은 뷰티 제품을 출시하고 레스토랑을 여는 등 사업을 다각화하고 있다.

앞서 루이비통은 다음 달 1일 청담동에 레스토랑 ‘르 카페 루이비통’을 개점하는 계획도 공개했다.

루이비통은 유망 요리사를 발굴하고 지원하는 ‘루이비통 컬리너리 커뮤니티’를 통해 파리와 뉴욕, 도쿄, 밀라노, 방콕 등에서 메뉴를 선보이고 있다.