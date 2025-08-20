주민센터 복지담당자·복지관 실무자 공동 참여...고독사 예방사업·위험가구 발굴 실무 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 고독사와 사회적 고립가구의 선제적 발굴과 지원 강화를 위해 ‘고립 예방 업무담당자 역량강화 민관협력 교육’을 지난 8월 6일부터 14일까지 총 5회에 걸쳐 진행했다.

이번 교육에는 성북구 20개 동 주민센터 복지업무 담당자와 함께 길음·생명의전화·정릉·장위·월곡 등 5개 종합사회복지관, 성북주거복지센터, 서울연결처방 사업 참여 기관인 고민정거장 실무자가 참여했다. 교육은 5개 종합사회복지관 권역으로 나누어 현장 중심의 밀도 있는 내용으로 운영됐다.

교육 과정은 고립 예방 사업에 대한 이해와 적응력을 높이는 기본 교육과 함께 성북구가 추진 중인 고독사 예방 및 관리 시범사업, 외로움 없는 서울 사업, 고독사 위험가구 발굴 및 지원 등을 실무 중심으로 다뤘다. 특히 동 주민센터 담당자들이 수행하게 되는 고립·은둔가구 발굴과 서비스 연계 방식을 중심으로 구성돼 현장에서 바로 활용 가능한 실질적 지침을 제공했다.

또 권역별 종합사회복지관 실무자들이 참여해 기관별 고립가구 지원 사업을 직접 소개하고 주민센터 복지 담당자들과 교류하는 시간도 마련됐다. 이를 통해 민관 간 상호 이해도를 높이고, 지속적인 협업을 위한 소통 기반을 다지는 계기가 됐다.

이승로 성북구청장은 “이번 교육을 통해 행정과 민간이 함께 고민하고 협력하는 분위기가 조성된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 민관이 함께 고립가구 문제를 해결해 나갈 수 있도록 실무 중심의 교육과 협력 프로그램을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

성북구는 2025년 고독사 예방 종합계획과 고독사 위험가구 발굴·관리 계획을 마련하고, 고립가구 발굴과 지역사회 돌봄체계 구축을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다. 이번 교육은 이러한 정책의 일환으로 지역복지 현장의 실행력을 높이는 기반이 되었으며, 향후 민관의 지속 가능한 협업 모델로 발전시켜 나갈 예정이다.