인공지능 ‘거품론’에 기술주 급락 S&P500 0.59%·나스닥 1.46% 하락

[헤럴드경제=신주희 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 미 연방준비제도의 잭슨홀 미팅을 앞두고 혼조로 마감했다. 나스닥종합지수는 인공지능(AI) 산업 투자가 과열됐다는 소식에 1% 이상 밀렸다.

19일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 10.45포인트(0.02%) 오른 4만4922.27에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.78포인트(0.59%) 밀린 6411.37, 나스닥종합지수는 314.82포인트(1.46%) 떨어진 2만1314.95에 장을 마쳤다.

이날 AI 업계를 둘러싼 비관적 소식이 쌓이면서 고점 부담이 커지자 기술주 위주로 하방 압력이 커졌다.

오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자는 전날 기자 간담회에서 AI 산업에 거품이 끼었을 수 있다고 인정했다. 그는 “투자자들이 AI에 과도하게 흥분해 있는 것은 사실”이라며 거품이 끼었다고 거듭 강조하는 한편 “AI 기업들의 가치가 이미 통제 불능 수준”이라고 지적하기도 했다.

중국이 외국산 칩의 사용을 제한하는 움직임도 기술주의 발목을 잡고 있다. 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 당국은 공공 소유 데이터센터에 컴퓨팅 칩의 절반 이상을 중국 업체로부터 공급받도록 요구하고 있다. 엔비디아가 중국에 판매하는 AI 칩의 가격을 인상하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.

대만 경제일보 등에 따르면 엔비디아는 중국에 판매되는 그래픽칩 H20의 가격 인상을 고려 중이다. 미국 정부가 중국에 판매되는 엔비디아 제품의 매출 15%를 미국 정부에 납부하는 조건으로 수출을 허용하면서 이를 벌충하기 위한 조치라는 관측이다.

미국 정부가 특정 기업에 보조금을 지원할 경우 지분을 받아야 한다고 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 말한 점도 시장에 경계감을 불러일으켰다.

러트닉은 CNBC와의 인터뷰에서 반도체 지원법(칩스법)에 따른 보조금이 결국 지분 투자로 전환될 수 있다며 “도널드 트럼프 미국 대통령은 우리가 지급하는 보조금이 무상이 아니라 지분을 얻어야 한다고 생각하고 있다”고 말했다.

기술주 전반적으로 투매가 나오면서 시가총액 1조달러 이상의 대형 기술주는 모두 하락했다.

엔비디아는 3.50% 떨어졌고 브로드컴도 3% 넘게 하락했다. 마이크로소프트와 아마존, 테슬라는 1% 이상 내렸다.

미국 AI 방산업체 팔란티어는 9% 넘게 급락하며 5거래일 연속 하락세를 이어갔다. 이 기간 낙폭은 15%가 넘는다. AMD도 5.44%, Arm은 5% 밀려났다.

링컨파이낸셜의 제이슨 브론체티 최고투자책임자(CIO)는 “AI 트레이드가 완전히 중단된 것은 아니지만 숨을 고르는 것일 수 있다”며 “4월 이후 나스닥 지수가 40% 이상 상승한 만큼 시장이 재조정됨에 따라 일시적으로 멈추는 것은 역사적으로 정상적인 현상”이라고 말했다.

반면 우량주 위주의 다우지수는 선방했다. 장 중 사상 최고치도 잠깐이나만 경신했다.

미국 대형 소매업체 홈디포의 2분기 실적이 예상치를 밑돌았지만, 동일 점포 매출은 꾸준히 증가한 점에 시장이 주목한 것으로 보인다. 홈디포의 주가는 4% 넘게 뛰고 있다.

이번 주엔 월마트도 2분기 실적을 발표한다. 월마트가 예상을 웃도는 호실적을 발표하면 관세 불확실성은 약해질 것으로 보인다.

업종별로 보면 기술과 통신서비스는 1% 이상 급락했다. 부동산은 1.8% 올랐다.

미국 반도체 생산업체 인텔은 주가가 7% 뛰었다. 일본 소프트뱅크가 약 20억달러를 투자해 인텔의 보통주를 매입했다는 소식이 호재로 작용했다. 사이버 보안업체 팔로알토 네트웍스는 2분기 실적이 예상치를 웃돌면서 주가가 3% 넘게 올랐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.58포인트(3.87%) 상승한 15.57을 가리켰다.