[헤럴드경제=최원혁 기자] 아침에 일어나 단 한 번만 양치를 할 수 있다면 식사 전과 후 중 언제가 더 효과적일까.

18일(현지시간) 미국 치의학 박사인 안잘리 라즈팔 베벌리힐스 덴탈 아츠 창립자와 미국 신경치료 치의사 협회 스티븐 J. 카츠 회장은 건강 전문 매체 ‘우먼스 헬스(Women’s Health)’를 통해 “아침식사 전 양치가 더 유리하다”고 밝혔다.

카츠 박사는 “수면 중에는 침 분비가 줄어들어 세균과 플라크가 쉽게 쌓이기 때문에 기상 직후 양치는 입 냄새 제거는 물론, 밤새 축적된 세균을 제거해 전반적인 구강 건강을 지키는 데 매우 중요하다”고 설명했다. 그러면서 입을 벌리고 자는 습관이 있는 경우 입안이 더욱 건조해지고 세균이 빠르게 번식해 아침 양치의 필요성이 더 커진다고 덧붙였다.

라즈팔 박사 역시 “치약 속 불소, 하이드록시아파타이트, 칼슘 인산염 등 광물질 성분이 치아 표면에 보호막을 형성한다”며 “식사 전에 양치하면 이후 섭취할 산성 음식이나 당류로부터 치아를 효과적으로 보호할 수 있다”고 했다.

식사 후 양치가 반드시 나쁜 것은 아니다. 그러나 커피·과일주스 등 산성 음료를 마신 직후 곧바로 칫솔질하면 치아 법랑질이 약해진 상태에서 마모가 가속될 수 있다. 전문가들은 최소 30분, 가능하다면 1시간 뒤에 양치하는 것이 안전하다고 조언한다.

전문가들은 하루 두 번, 아침과 저녁 양치만으로도 대부분의 경우 충분하다고 했다. 다만 충치·잇몸질환 위험이 크거나 교정 장치를 착용한 경우 단 음식과 산성 음료 섭취가 잦은 경우에는 점심 양치가 도움이 될 수 있다.