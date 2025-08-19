‘베드록 에이전트 코어’로 AI 에이전트 안정적 배포 지원 보안 서비스 업데이트…“기업 75% 보안 확대” 5개 단위서 보안 전략 차별화 …자동화 관리도

[헤럴드경제=차민주 기자] “세계에서 가장 신뢰할 수 있고, 안전한 AI 에이전트를 배포하도록 지원하겠습니다.”

19일 최영준 AWS 데이터·인공지능 스페셜리스트 솔루션즈아키텍트(SA) 리더는 서울 강남구 센터필드에서 열린 ‘AWS 최신 생성형 AI 및 보안 기술 전략’ 간담회에 참석해 “빠른 혁신과 보안 등으로 고객이 AWS의 AI 에이전트 비전을 공유할 수 있도록 지원하겠다”며 이같이 강조했다.

AWS는 지난 7월 열린 뉴욕 서밋에서 ‘아마존 베드록 에이전트 코어’를 선보인 바 있다. 이는 실제 프로덕션 환경에서 AI 에이전트의 안정적인 배포·확장을 지원하는 모듈식 서비스다. 최 리더는 “총 7가지 서비스 세트를 필요에 따라서 선택적으로 조합해 사용할 수 있다”고 설명했다.

최 리더는 AWS 마켓플레이스에서 다양한 AI 에이전트와 툴을 제공하고 있다고 밝혔다. 최 리더에 따르면 ▷업스테이지의 엔터프라이즈급 문서 처리 설루션 ▷센드버드의 AI 기반 고객 서비스 설루션 ▷LG CNS의 제약업계 특화 설루션이 AWS 마켓플레이스를 통해 공급되고 있다.

AWS는 AI 에이전트 환경에서 ‘신뢰성’을 확보하기 위해 보안 서비스 또한 업데이트했다. 신은수 AWS 수석 보안 전문 SA는 “AWS는 모든 것은 보안에서 시작된다는 신념 아래, 보안 중심의 조직 문화와 커뮤니티를 보유하고 있다”며 “모든 계층과 모든 단계에 걸쳐 보안을 내재화하겠다”고 강조했다.

신 SA는 기업의 생성형 AI 활용도가 높아지면서 보안에 대한 필요성 또한 커지고 있다고 설명했다. 그는 “전체 기업 중 75%가 생성형 인공지능(AI) 보안 투자를 확대할 계획이 있다고 응답했으며, 73%는 신규 또는 기존 예산을 통해 AI 특화 도구에 투자하겠다고 밝혔다”며 “이 같은 요구 사항을 고려해 AWS 보안 서비스를 업데이트했다”고 했다.

신 SA는 ‘AI 생성형 보안 범위 매트릭스’를 소개했다. 이는 ▷소비자용 애플리케이션 ▷기업용 애플리케이션 ▷사전 학습된 모델 ▷파인튜닝된 모델 ▷자체 학습 모델 등 총 5개 단위에서 보안 강화를 지원하는 전략을 의미한다. 신 수석은 “생성형 AI를 단 하나로만 바라볼 것이 아니라, 생성형 AI 사용 형태마다 규제 준수, 개인 정보 관리, 복원력 등 보안 전략을 따로 마련해야 한다”고 설명했다.

AWS는 보안 허브를 업데이트해, 통합적인 보안 관리를 지원하겠다는 방침이다. AWS 보안 허브는 보안 상태를 중앙에서 수집해 보안 인사이트를 제공하는 서비스다. 신 SA는 “보안 허브를 통합해, 자동화된 보안 관리 시스템을 구축했다”며 “빗썸은 보안 자동화를 통해 보안 점검 시간 대응을 최대 90%까지 단축하고, 집중식 모니터링이 가능한 통합 클라우드 보안 플랫폼을 마련했다”고 설명했다.