19일 남부지법 5호선 불지른 원모 씨 첫 공판 “확정적 고의 아닌 미필적 고의에 의한 범행” 檢 “전자장치 부착 및 보호관찰 명령해달라”

[헤럴드경제=안효정 기자] 서울 지하철 5호선 열차에 불을 지른 혐의로 재판에 넘겨진 60대 남성이 첫 재판에서 자신의 혐의를 모두 인정했다. 다만 범행 당시 심신미약 상태였음을 주장하며 감형해줄 것을 요구했다.

서울남부지법 형사합의15부(양환승 부장판사)는 19일 오전 살인미수와 현존전차방화치상, 철도안전법 위반 혐의로 구속기소된 원모(67) 씨에 대한 첫 공판기일을 열었다.

원씨는 공소사실을 모두 인정했다. 그는 “제가 저지른 행동들에 대해 분명히 반성하고 있다”며 “잘못했다”고 말했다.

다만 원씨 측은 “살인미수 혐의도 인정하나 확정적 고의가 아닌 미필적 고의에 의한 범행이었다”면서 “피고인은 억울함을 표현할 유일한 길이 방화라는 극단적이고 잘못된 망상에 빠졌고 심신미약 상태에서 범행에 이른 것으로 보인다”고 주장했다.

반면 검찰은 원씨에 대해 위치추적 전자장치 부착과 보호관찰을 명령해달라고 재판부에 청구했다. 검찰은 “피고인은 살인미수 범행을 저지른 사람”이라면서 “동기와 수단, 정황 등을 종합할 때 향후 다시 살인죄를 범할 위험성이 크다”고 강조했다.

향후 검찰 측은 추가 피해자 적시에 관한 공소장 변경을 검토하고 원씨의 심신미약 주장에 관한 의견을 제출할 계획이다.

원씨는 지난 5월 31일 오전 8시42분께 5호선 여의나루역∼마포역 터널 구간을 달리는 지하철 안에서 휘발유를 바닥에 붓고 불을 질러 자신을 포함한 승객 160명을 살해하려다 미수에 그치고 승객 6명을 다치게 한 혐의를 받는다.

이 화재로 원씨를 포함한 23명이 연기를 마셔 병원으로 이송됐으며 129명이 현장에서 응급 처치를 받았다. 또 열차 1량이 일부 소실되는 등 3억원 이상의 재산 피해가 발생했다.

원씨에 대한 다음 재판은 오는 9월 16일에 열릴 예정이다.