- 피트니스·명상·원예·티푸드 체험 등 신체·정신·문화 프로그램…맞춤형 평생학습 기회를 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 유성구(구청장 정용래)는 오는 9월 2일~11월 11일까지 매주 화요일 30~50대 주민을 위한 ‘3050리부트 라이프’ 강좌를 운영한다.

이번 프로그램은 바쁜 일상과 삶에 지친 3050세대의 자기 효능감과 삶의 만족도를 높이기 위해 마련됐으며, 신체·정신·문화 활동 등 맞춤형 평생학습 기회를 제공한다.

강의 내용은 ▷피트니스와 건강 관리 ▷호흡·요가 명상을 통한 정신 건강 회복 ▷건강한 먹거리와 원예 체험 ▷스트레스 완화 위한 차·티푸드 만들기 등으로 구성했다.

참여 신청은 오는 29일까지 유성구 평생학습원 홈페이지에서 가능하며, 자세한 사항은 유성구 평생학습원으로 문의하면 된다.

정용래 유성구청장은 “3050세대가 바쁜 일상에서 몸과 마음을 재충전하고 활력을 찾을 수 있도록 맞춤형 프로그램을 마련했다”며 “주민의 생애주기별 특성을 고려한 평생학습 프로그램을 확대해 삶의 질 향상에 도움이 될 수 있게 하겠다”고 말했다.