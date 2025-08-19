중소기업 제품 1000여종 선보여

[헤럴드경제=정석준 기자] 쿠팡이 대만에서 오는 24일까지 최대 규모 ‘K-중기 브랜드 기획전’을 벌인다고 19일 밝혔다.

쿠팡은 연 매출 30억원 이하의 소상공인을 포함해 중소기업 제품 1000여종을 선보인다. K-뷰티와 식품, 생활용품, 유아용품, 패션 등 대만 현지 소비자들에게 인기가 높은 카테고리를 중심으로 준비했다.

‘더 국민’의 돌자반볶음과 광천 재래김을 비롯해 ‘바른메이드’의 홍삼·배도라지·사과즙, ‘아이빛’ 등의 화장품, ‘엘쏘’와 ‘구디프’ 등의 패션상품이 대표 상품이다.

쿠팡은 올해 초 대만에서 와우 멤버십을 론칭했다. 현지 회원은 무료 로켓배송 혜택으로 K브랜드 상품을 구매할 수 있다.

지난 2022년 하반기 쿠팡이 대만에 로켓직구·로켓배송 서비스를 시작한 이후 쿠팡을 통해 대만 수출에 성공한 중소기업은 1만2000여곳이다.

쿠팡은 지난해 말 중소벤처기업부 및 대·중소기업·농어업협력재단과 손잡고 동반진출 지원사업을 통해 20개 중소기업의 대만 진출을 지원했다.

쿠팡은 산업통상자원부에서 지정한 ‘전문무역상사’로 수출 초보 중소기업들의 해외 진출을 지원하기 위한 협력도 확대 중이다.

쿠팡 관계자는 “우수한 한국 중소기업이 별도로 현지에 투자하는 부담 없이 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 노력할 것”이라며 “정기적인 K브랜드 기획전으로 한국 ‘히든 챔피언’들이 해외에서 날개를 펼 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.