편의점·노래방 등 200곳 점검 및 안내문 배포

[헤럴드경제=손인규 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 8월 5일부터 14일까지 총 4회에 걸쳐 청소년 일탈행위 예방과 유해환경으로부터 안전한 환경 조성을 위한 ‘청소년 유해환경 개선 캠페인’을 실시했다.

이번 캠페인은 청소년 지도·보호 단체인 성북구청소년지도협의회가 성북구를 4개 권역으로 나누어 진행했으며, 총 60여 명의 청소년지도위원이 참여했다. 캠페인에 참여한 위원들은 성신여대입구역, 월곡 생명의 전화, 정릉시장, 석관동 먹자골목 등 인파가 몰리는 지역의 일반음식점, 편의점, 마트, 노래방 등 200여 곳을 방문해 ▷주류·담배 판매 금지 표시 부착 여부 ▷19세 미만 고용 및 출입 제한 준수 여부 등을 점검했다. 또한 사업주에게 안내문을 전달하며 청소년에게 유해물질(담배, 술, 본드 등)을 판매하지 않도록 협조를 요청했다.

이승로 성북구청장은 “아동친화도시 선도 지자체로서 유해환경으로부터 청소년을 안전하게 보호하는 환경을 조성하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

성북구는 오는 11월 예정된 수능 전후 청소년 유해환경 캠페인에서도 20개 동 주민센터 청소년지도협의회와 주민단체와 연계해 연말까지 초·중·고등학교 주변, 번화가, 청소년 유해업소 밀집구역 등 청소년보호법 취약 지역을 집중적으로 지도·단속하는 캠페인을 전개할 예정이다.