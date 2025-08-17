[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 오는 18일부터 9월 26일까지 지역 내 표본 9000가구를 대상으로 ‘2025년 대구 사회조사’를 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 조사는 통계법에 의한 국가승인통계로 2011년부터 매년 시행되고 있으며 시민들의 인식과 사회적 주요 관심사 등의 변화를 파악해 지역 정책 개발과 각종 학술·연구 자료로 폭넓게 활용된다.

조사 대상은 표본으로 선정된 9000가구의 만 15세 이상 시민이며 약 1만6000명의 시민이 조사에 참여할 것으로 예상된다.

올해 조사는 주관적 웰빙, 소득·소비, 노동, 교육·훈련, 주거·교통, 여가, 구·군 특성 항목 등 7개 부문 54개 항목으로 구성되며 각 항목은 시민들의 주관적인 생각, 만족도, 불만족 이유, 개선 과제 등을 다룬다.

조사는 경험이 풍부한 전문 조사업체 요원이 가구를 직접 방문해 면접하는 방식으로 진행되며 방문 조사 참여가 어려운 가구는 인터넷 조사로 응답할 수 있다.

대구시는 조사를 통해 수집된 개인정보는 통계 목적 외에는 절대 사용되지 않으며 법령에 따라 철저히 보호된다며 적극적인 참여를 당부했다.

조사와 관련한 문의는 조사 전담 콜센터를 통해 가능하며 콜센터는 조사기간 중 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

조사 결과는 종합 분석을 거쳐 12월에 확정·공표된다. 이는 대구시의 현재 모습을 보여주는 통계 지표로 제공되며, 각종 시정 정책 수립과 대학·연구기관의 연구 기초자료로도 활용될 예정이다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 “대구사회조사는 시민들의 삶의 질과 사회 변화상을 파악해 더 살기 좋은 대구를 만들기 위한 중요한 통계”라며 “조사 내용은 통계법에 따라 철저히 보호되므로, 정확한 통계 작성을 위해 시민들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.