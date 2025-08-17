PB상품 필수품목 추가 지정…거래상대방 강제 “가맹계약 새로 체결하거나 별도 합의 거쳐야”

[헤럴드경제=양영경 기자] 돼지고기 전문 외식 가맹브랜드 ‘하남돼지집’ 가맹본부가 정당한 이유 없이 가맹점에 육류 공급을 중단하고 가맹계약을 해지하는 등 ‘갑질’을 하다가 과징금을 물게 됐다.

공정거래위원회는 하남에프앤비의 가맹사업법 위반행위에 대해 경고와 시정명령, 과징금 8000만원을 결정했다고 17일 밝혔다.

하남에프앤비는 외식 브랜드 하남돼지집을 운영하면서 가맹점주에 필수품목(가맹본부가 가맹점주에게 자신 또는 자신이 지정한 사업자로부터 구입할 것을 강제하는 품목) 거래상대방을 강제하고, 이를 거부한 가맹점에 육류 공급을 중단하고 가맹 계약까지 해지한 혐의를 받는다.

하남에프앤비는 2020년 7월 김치·소면·소시지·쌀·소금 등 자체 브랜드(PB)상품과 일부 배달 용기를 추가 필수품목(26개)으로 지정하고, 이런 품목을 특정 사업자에게 구매하라고 기존 가맹점주 A씨에게 요구했다.

하남에프앤비는 필수품목 추가 지정을 위해 필요한 새 가맹계약 체결이나 별도 합의 없이 이를 실행한 것으로 나타났다. 앞서 내용증명을 통해 ‘필수품목이 추가된 사실’을 고지했고, 가맹점주에게 제공한 정보공개서·가맹계약서 등에 ‘필수품목의 추가 가능성’을 기재했다는 게 그 이유다.

가맹본부의 필수품목 지정이 적법하려면 해당 품목이 가맹사업 경영에 필수적이고, 상표권 보호 및 상품의 동일성 유지에 필요하다는 점을 정보공개서를 통해 미리 알리고 가맹계약도 체결해야 한다고 공정위는 지적했다.

공정위는 “하남에프앤비는 26개 필수품목을 추가하는 내용으로 가맹점주와 가맹계약을 갱신하거나 새로 체결하지 않았다”면서 “하남에프앤비가 지정한 특정 거래상대방으로부터 추가 필수품목을 구입할 의무가 인정되기 어렵다”고 했다.

하남에프앤비는 가맹점주 A씨가 추가 지정한 필수품목을 구입하지 않았다는 이유로 가맹점 운영에 필수적인 육류 등의 공급을 중단했다. 이후 A씨가 매장 운영을 위해 육류를 별도로 사들이자 가맹계약상 자점매입 금지 의무 위반을 이유로 가맹계약을 해지했다.

공정위는 “이번 조치는 가맹계약상 편입됐다고 볼 수 없음에도 필수품목을 사들이도록 강제한 행위, 그리고 정당한 이유 없이 가맹사업을 영위하는데 필수적인 물품공급을 중단하거나 가맹계약을 해지한 행위를 엄중히 제재한 사례”라고 설명했다.

이어 “앞으로도 가맹점주의 권익을 보호하기 위해 필수품목의 가맹계약 편입 여부 및 정당한 이유 없는 영업 지원 등의 거절이나 부당한 계약해지 등 가맹본부의 불공정행위를 지속적으로 감시할 것”이라며 “법위반이 확인되면 엄중하게 조치할 계획”이라고 덧붙였다.