2분기 매출 1489억원…13.6% 성장 영업이익은 감소…흑자기조 유지

[헤럴드경제=강승연 기자] 새벽배송 전문기업 오아시스마켓은 올해 2분기와 상반기에 역대 최대 매출을 기록했다고 13일 밝혔다.

올해 2분기 매출은 전년 동기 대비 13.6% 증가한 1489억원으로 분기 최대 실적을 새로 썼다. 상반기 누적 매출은 2839억원으로 전년 대비 9.2% 성장하며 반기 기준 최대치를 경신했다.

특히 2분기 온라인 매출은 전년 동기 대비 19% 늘어나며 전체 실적 상승을 견인했다. 여기에는 충성고객 확대가 주효했다. 상반기 월 6회 이상 오아시스마켓을 이용한 충성고객 매출은 전년 동기 대비 37% 증가했고, 방문자 수도 30% 늘었다.

다만 2분기 영업이익은 98억원으로 전년 동기 대비 27.5% 감소했다. 상반기 누적 영업이익은 36억원으로 51.5% 줄었다. 광고비 투입 등 공격적인 마케팅 투자로 영업이익이 부진했다.

재무구조는 안정적인 사태를 유지했다. 유동비율은 292%, 부채비율은 44% 수준이다. 창립 이후 14년 넘게 무차입 경영과 흑자 기조를 이어가고 있다는 설명이다.

오아시스마켓 관계자는 “7월부터 부산으로 새벽배송 권역을 확대했고, 8월부터는 대구·창원까지 진출하며 신규 회원 확보와 매출 성장을 가속화할 계획”이라며 “앞으로도 안정적인 공급망 운영과 서비스 품질 강화를 통해 고객 신뢰를 더욱 높이겠다”고 말했다.