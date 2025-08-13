매년 온도 관련 민원 많아져 다른 민원 처리에 지장

[헤럴드경제=손인규 기자] 계속되는 무더위에 서울지하철도 더위와의 전쟁에 시달리고 있다.

서울교통공사는 열차 내 냉난방 불편 민원으로 인해 7월 한 달만 10만8000건이 넘는 열차 내 ‘덥다’ 민원이 접수되는 등 하루 평균 3494건에 달하는 ‘덥다’ 민원이 접수됐다고 밝혔다.

매년 증가 추세를 보이는 열차 내 냉난방 민원은 더위가 시작되는 5월부터 급격히 늘어났다. 올해 7월까지 열차 내 냉난방 불편 민원(‘덥다’·‘춥다’) 건수는 총 50만5148건으로, 고객센터로 접수된 총 불편 민원(63만4749건) 중 79.6%를 차지했다. 본격적으로 더위가 시작된 5월부터 7월까지 34만 건이 넘는 민원이 접수됐다. ‘덥다’는 민원이 대다수이지만 ‘춥다’도 접수된다.

냉난방 민원과의 전쟁은 올해만 그치지 않았다. 지난 22년 약 56만건에 그치던 ‘덥다·춥다’ 민원은 코로나19 이후 일상 회복이 본격화된 23년에 87만5000건으로 크게 늘었다. 지난해에는 92만5000건의 냉난방 민원이 접수됐다.

공사에 따르면 매년 증가하는 열차 내 냉난방 민원으로 고객센터 상담사들은 응급환자 등 긴급한 민원을 처리하는 데 많은 지장이 있는 상황이다. 공사는 열차 이용 중 덥거나 추울 경우 ‘또타지하철’ 앱 혹은 공식 챗봇(https://chat.seoulmetro.co.kr)을 통해 민원을 접수할 것을 권장하고 있다.

공사는 ▷환경부 고시 기준온도 내 온도 유지 ▷혼잡도 등 상황에 따라 승객별로 느끼는 체감온도가 다르다는 점을 알리는 영상을 제작했다. 현재 영상은 지난 11일부터 승강장에 송출되고 있으며 차례대로 열차 내에도 영상을 확대 송출될 예정이다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “열차 내 긴급민원 처리를 비롯해 질서 저해자 등 긴급한 민원을 신속하게 처리할 수 있도록 열차 내 냉난방 민원 제기를 자제할 것을 부탁드린다”고 말했다.