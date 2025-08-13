수사 개시 42일 만에 김 여사 신병 확보 헌정사상 첫 전직 대통령 부부 동시 구속 사기 오른 특검 16개 의혹사건 수사 속도 13일 오전 ‘관저 이전 특혜 의혹’ 강제수사

[헤럴드경제=이용경 기자] 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 수사에 나선 지 42일 만에 의혹 정점인 김 여사의 신병을 확보했다. 특검 수사 대상으로 적시된 의혹은 모두 16개. 김 여사 구속을 기점으로 아직 본격적으로 수사하지 않은 영역까지 특검 칼끝이 향하고 있다.

▶3대 혐의, 金여사 구속 배경 = 12일 자정 무렵 서울중앙지법이 김 여사에 대한 구속영장을 발부했다. 김 여사는 2009~2012년 권오수 전 회장 일당이 도이치모터스 주가를 조작하는 과정에 돈을 대는 ‘전주(錢主)’로서 이에 공모하거나 방조한 혐의를 받는다. 앞서 권 전 회장과 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등 9명은 도이치모터스 주가조작 사건으로 대법원에서 전원이 유죄로 확정됐다. 당시 법원 판결문에는 김 여사의 계좌 3개와 김 여사 모친 최은순 씨의 계좌 1개가 시세조종에 동원됐다는 내용이 적시됐다.

서울중앙지검은 지난해 10월 ‘김 여사의 계좌가 활용됐지만 권 회장 등의 시세조종 범행을 알았다고 볼 증거가 직접 확인되지 않는다’며 김 여사의 자본시장법 위반 혐의 등에 대해 무혐의 처분을 했다. 하지만 서울고검은 재수사를 진행한 뒤 김 여사가 도이치모터스 주가조작을 인지한 정황이 담긴 통화 녹음파일을 확보해 특검에 넘겼다. 특검에서는 김 여사를 주가조작 공범으로 기소하는 방안을 유력하게 검토 중이다.

이 밖에도 김 여사는 2022년 국회의원 재·보궐선거와 지난해 국회의원 선거 등에서 국민의힘 공천에 개입한 혐의를 받는다. 또한 2022년 4~8월 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 측으로부터 교단 현안을 부정하게 청탁받은 혐의 등도 있다.

김 여사에 대한 특검의 구속영장 청구서에는 이 같은 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반)과 건진법사 청탁 의혹(특정범죄가중법상 알선수재), 명태균 공천개입 의혹(정치자금법 위반)과 관련한 혐의만 담겼다.

▶구속 기점으로 특검 수사 펼칠듯 = 김건희 특검법상 규정된 수사 대상 사건은 총 16개다. 특검은 검찰 등으로부터 넘겨받은 사건의 조사 진행 정도에 따라 속도를 조절하면서도 동시다발적으로 수사를 펼쳐 왔다. 이에 김 여사의 신병 확보를 기점으로 16개 수사 항목 중 아직 본격화하지 않은 사건으로 수사가 본격화할 것으로 전망된다.

특검은 김 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의 참석차 스페인을 방문했을 때 착용한 고가 목걸이(반클리프 아펠)를 재산신고 내역에서 뺀 혐의도 수사 중이다. 반클리프 아펠 목걸이는 이번에 김 여사가 증거인멸 우려로 구속되는 데 ‘스모킹건(결정적 증거)’으로 평가되기도 했다.

아울러 특검은 이미 압수수색 및 관련자 소환 조사를 진행한 삼부토건 주가조작 의혹과 양평고속도로 노선변경 의혹, 양평공흥지구 개발 특혜 의혹, 집사 게이트(IMS모빌리티) 의혹 사건 등에 대한 수사에도 속도를 낼 방침이다.

특히 특검은 전날 집사 게이트 의혹과 관련해 김 여사의 집사로 불리던 김예성 씨를 공항에서 체포하고 곧바로 특검 사무실에 데려와 4시간가량 조사했다. 김씨는 베트남에 출국해 특검 소환에 불응하다 최근 여권 무효를 앞두고 자진 출석 의사를 밝혔다. 김씨는 특검 조사에 앞서 본인이 무고하다는 점을 강조하며 “모든 것을 소상히 떳떳하게 밝히겠다”고 말했다. 김씨는 과거 김 여사 모친인 최씨의 잔고증명서 위조를 도운 혐의로 유죄를 받는 등 김 여사 일가 재산 축적 과정을 잘 아는 최측근으로 평가받는다. 그가 특검에서 어떤 진술을 할지 주목되는 이유다.

특검 내부에서는 현재 김 여사의 구속으로 수사팀 사기가 크게 오른 분위기다. 지난달 2일 수사에 나선 지 42일 만에 김 여사의 신병을 확보하면서 수사에 커다란 동력을 얻었다. 이날(13일) 오전부터는 ‘대통령 관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 무자격 인테리어 업체인 21그램 등 회사와 관련자 주거지를 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색 중이다.

특검은 최장 20일간 김 여사를 구속 수사한 뒤 기소할 것으로 보인다. 김 여사가 지난 6일 첫 대면 조사에서 모든 혐의를 부인한 만큼 구속 기간 동안 특검이 얼마나 많은 증거를 확보하느냐가 앞으로 특검 수사의 핵심 관건으로 떠올랐다.