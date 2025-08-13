한미정상회담 앞 트럼프 청구서 관심 국방비-방위비분담금 증액 등 담길듯 주한미군 유연성 거론 “능력이 핵심” 전문가 “韓 청구서 갖고 협상 나서야”

[헤럴드경제=신대원 기자] “미국의 안보청구서를 걱정만 할 게 아니라 한국도 국격에 맞게 청구서를 만드는데 집중해야 합니다.”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령 간 첫 한미정상회담이 2주 앞으로 다가오고 미국의 ‘안보청구서’가 가시화되고 있는 가운데 한국의 치밀한 대응전략이 필요하다는 제언이 뒤따른다.

외교소식통은 13일 오는 25일 예정된 한미정상회담과 관련 “트럼프 미 행정부는 오히려 한국에 기회일 수 있다”면서 “미중 전략경쟁 속 동아시아에서 한국의 위상과 역할을 부각시켜 미국의 요구를 수용할 것은 수용하되 우리의 요구와 청구서도 당당히 제시하고 얻어내는 회담이 돼야 한다”며 이같이 말했다.

미중 패권경쟁 심화 속 중국 견제를 위해 한미동맹 현대화를 추구하고 있는 미국은 이번 한미정상회담에서 주한미군 전략적 유연성과 한국의 국방비 증액 등이 포함된 안보청구서를 내밀 가능성이 농후하다.

이와 관련 주한미군 관계자는 12일 주한미군이 전략적 유연성을 확보하려면 한미상호방위조약 개정이 필요하느냐는 국방부기자단 질의에 한미상호방위조약은 특정한 적을 명시하지 않고 있다고 답변하면서 ‘당사국 중 어느 일방의 정치적 독립 또는 안전이 외부 무력 공격에 의해 위협받고 있다고 인정하면 언제든 서로 협의(consult)한다’는 제2조를 언급했다.

이 관계자는 이어 한미상호방위조약이 상호 안보 위협이 시간에 따라 변할 수 있음을 예상해 전략적 유연성을 허용하고 있다면서 작전 조정은 한미동맹 채널을 통해 ‘협의’한다는 점을 부각시켰다.

대다수 한국민은 주한미군이 북한의 위협에 대응하기 위해 한반도에 주둔한다고 인식하고 있지만, 미국은 법·제도적 제약이 없는 만큼 주한미군이 대만문제나 남중국해 등 중국과 갈등 상황이 빚어질 경우 사실상 ‘기동군’으로서 역할이 가능하다고 보는 셈이다.

이는 제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 한미연합군사령관, 주한미군사령관이 최근 경기 평택 캠프 험프리스에서 기자들과 만난 자리에서 한미상호방위조약을 비롯해 한미 간 적을 명시적으로 못 박지 않았다며 주한미군의 한반도 외 지역 이동이 가능하다는 취지로 언급한 것과 같은 맥락이다.

브런슨 사령관은 “사령관으로서 주한미군에 변화가 필요하다”면서 “숫자보다 능력에 초점을 둬야 한다”며 주한미군의 규모와 역할 조정을 시사하기도 했다.

미국이 한미 관세협상 과정에서 한국의 국방지출을 국내총생산(GDP)의 3.8% 수준까지 증액하라고 요구하려 했으며 방위비분담금 역시 증액하는 방안을 검토했다는 미 현지언론 보도도 있었다.

이에 따라 트럼프 대통령은 한미정상회담에서 이 대통령에게 안보와 관련해 이 같은 내용을 언급할 가능성이 높아 보인다.

앞서 대통령실은 한미정상회담 개최 일정을 발표하면서 관세협상 후속조치와 함께 동맹 현대화가 주요 의제가 될 것임을 예고했다.

이와 관련 대통령실은 이 대통령과 트럼프 대통령이 변화하는 국제안보와 경제환경에 대응해 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시키기 위한 방안을 논의할 예정이라면서 굳건한 한미 연합 방위태세를 더욱 강화하는 가운데 한반도 평화 구축과 비핵화를 위한 공조방안에 대해 논의하게 될 것이라고 설명했다.

이런 상황에서 미국의 안보청구서를 우려할 게 아니라 우리의 청구서 마련에 더욱 집중해야 한다는 제언이 나온다.

이성우 경기연구원 연구위원은 “국내에선 미국의 안보청구서에 대해 과민반응하는 경향이 있다”며 “미국이 바라는 것을 들어줄테니 한국도 나름 청구서를 갖고 요구할 것은 요구하는 협상에 나서야 한다”고 밝혔다.

이 연구위원은 이어 “미국과 협상을 한국이 유리하게 끌어갈 수 있는 레버리지도 충분하다”며 “자체 핵능력 강화나 한미 원자력협정 개정 등을 고민해볼 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 특히 “‘마스가(MASGA) 프로젝트’와 연계해 미국 내 선박과 미군함정 건조 등을 규제하고 있는 존슨법이나 반스-톨레프슨 수정법 적용 제외 등을 적극 제기할 필요가 있다”고 강조했다.