국립현충원 참배, 광복 80주년 경축식 참여

[헤럴드경제=손인규 기자] “서울시가 해외에 있는 독립유공자 후손들을 초청해 함께 만나게 해주면 좋겠습니다” 2024년 7월 28일, 중국 충칭에 있는 대한민국 마지막 임시정부 연화지 청사에서 독립유공자 이달 선생의 장녀 이소심 여사가 오세훈 시장에게 건넨 말이다.

당시 중국 출장 중 이소심 여사와 만난 오 시장은 “좋은 제안을 해준 만큼 초청할 수 있도록 노력하겠다”며 “모시게 된다면 서울시 입장에서도 영광일 것 같다”라고 답했다. 그로부터 1년여가 지난 지금 ‘충칭에서의 약속’이 이뤄졌다.

서울시가 광복 80주년의 의미를 되새기고 독립유공자와 후손에 대한 예우를 더하기 위해 유공자 11명의 해외(중국) 거주 후손 19명을 서울로 초청했다. 12일 입국한 후손들은 17일까지 엿새간 광복 80주년 경축식 참여, 국립현충원 참배 등 선조들의 조국인 대한민국에서 광복의 의미와 정신을 이어 나간다.

이들 독립유공자는 일제 강점기 중국, 북간도, 만주, 상해, 충칭 등에서 활동했다. 하지만 광복을 보지 못한 채 타지에서 세상을 떠났거나, 생존자들도 광복 이후 국내로 귀국하지 못해 그 후손들이 중국 내에서 터전을 잡고 살아가고 있다.

이번에 서울을 방문한 독립유공자 후손은 김좌진 장군과 함께 활동하며 베이징과 상하이에서 요인 암살 등을 도모한 ‘이달 선생’의 장녀 이소심 씨와 김구 선생의 주치의였던 ‘유진동 선생’의 아들 유수동 씨, 임시정부 판공실 비서였던 ‘김동진 선생’의 딸 김연령 씨 등 지난해 충칭에서의 오 시장이 직접 만난 2세대 3명이 대표적이다.

후손들은 13일 오전 국립현충원 참배 후 도산 안창호 기념관, 대한민국 역사박물관 등을 관람하며 순국선열과 호국영령을 기리고 항일 독립운동의 역사를 꼼꼼히 되짚어 본다.

이어 14일에는 오세훈 시장과 오찬 후 서울시청 다목적홀에서 열리는 ‘서울시 광복 80주년 경축식’에 참석한다. 15일에는 독립운동가 후손 자격으로 보신각 ‘광복절 타종식’ 타종인사로 참여하는 등 서울 곳곳에서 시민들과 함께 광복 80주년의 기쁨을 나눈다.

한편 서울시는 국가유공자 예우를 강화하기 위해 보훈 지원대상과 규모를 지속해서 확대하고 있다. 2022년 생존애국지사에 지급하는 보훈명예수당을 월 20만원에서 월 100만원으로 인상했고, 2023년에는 국가유공자 본인 또는 선순위 유족 중 기초생활수급자, 차상위계층에게 지급하는 생활보조수당을 월 10만원에서 20만원으로 상향했다.

오세훈 시장은 “민족을 위한 선열들의 헌신이 있었기에 현재의 대한민국과 서울이 존재한다”며 “앞으로도 독립유공자의 숭고한 정신을 기리며 유공자와 후손에 대한 예우를 높여 나가겠다”고 말했다.