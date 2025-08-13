10월부터 내년 3월까지 진행 20여 점 넘는 신작…아프리카계 디아스포라 다뤄

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차가 미국 LA 카운티 미술관(LACMA)과의 진행하고 있는 장기 파트너십 ‘현대 프로젝트’ 일환으로 ‘타바레스 스트란: The Day Tomorrow Began’전을 개최한다고 13일 밝혔다.

기간은 오는 10월 12일(현지시간)부터 내년 3월 29일까지다. 바하마의 나소와 미국 뉴욕을 기반으로 활동하는 예술가 타바레스 스트란의 개인전이다.

이번 개인전에서는 조각·회화·글·음악 등 다양한 매체를 활용한 대형 네온 조각 작품을 포함해 20여 점이 넘는 신작을 공개한다. 작가는 작품 속에서 역사에서 다뤄지지 않았던 이야기, 특히 ‘아프리카계 디아스포라(고향을 떠난 민족)’와 관련된 서사를 주목하고 우리가 어떤 역사를 기념하고 어떻게 조명하는지 관객에게 질문한다.

현대차는 LACMA와 2015년부터 장기 파트너십을 맺고 ‘현대 프로젝트’를 통해 전시 및 아트 + 테크놀로지 랩 프로그램을 지원함으로써 예술과 기술이 만나는 가능성을 모색해 왔다.

이번 개인전은 2015년 랜덤 인터내셔널을 시작으로 다이애나 세이터, 알레한드로 곤살레스 이냐리투, 바바라 크루거의 작품을 조명해 온 ‘현대 프로젝트’ 아트 + 테크놀로지 프로그램의 여섯 번째 전시다.

현대차 관계자는 “예술의 서사적 가능성을 탐구하는 타바레스 스트란의 이번 전시를 통해 관객에게 새로운 관점으로 역사에 대한 이해를 확장하고 포용적 미래를 조망할 수 있는 기회를 제공하게 되어 뜻깊다”고 말했다.

마이클 고반 LACMA 관장은 “타바레스 스트란은 오늘날 가장 혁신적이고 실험적인 작가 중 한 명으로 이번 전시는 아프리카계 디아스포라 역사를 바라보는 관점을 새롭게 정의하고 깊이를 더한다”라며 “지난 10년간 파트너십을 통해 타바레스 스트란과 같은 예술가들에게 폭넓은 기회를 제공해 온 현대차에 깊은 감사를 전한다”고 밝혔다.

한편, 현대차는 ‘현대 프로젝트’의 일환으로 예술과 기술의 융합에 중점을 둔 전시 및 프로그램을 지원하는 것과 더불어 한국 미술사 연구 및 전시를 후원해 왔으며, 예술가·큐레이터·관객이 지닌 상상력의 지평을 확장하고 예술 생태계 전반의 저변을 확대하기 위한 노력을 이어가고 있다.

현대차는 LACMA와의 파트너십 외에도 영국 테이트 미술관·미국 휘트니 미술관·베니스 비엔날레 한국관을 포함한 전 세계 예술 기관과의 협력을 통해 다양한 아트 프로젝트를 선보이고 있다.