[헤럴드경제=-이정환 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다. 특히, 금리 인하 기대감이 커지면서 S&P500과 나스닥지수 모두 사상 최고치를 새로 썼다.

12일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 483.52포인트(1.10%) 뛴 44,458.61에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 72.31포인트(1.13%) 상승한 6445.76, 나스닥종합지수는 296.50포인트(1.39%) 급등한 2만1681.90에 장을 마쳤다.

7월 CPI 보고서에서 전품목 수치는 상승률이 완만해졌으나 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 수치는 더 끈적해졌다.

미국 노동부에 따르면 7월 전품목 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 이는 6월의 0.3% 상승보다 0.1%포인트 낮아졌으며 전년 동기 대비로는 2.7% 올라 6월과 동일한 수준을 유지했다.

반면 근원 CPI는 전월비 0.3% 상승해 6월의 0.2%보다 상승폭이 확대됐다. 전년 동기 대비로도 3.1% 올라 6월의 2.9%에서 상승폭이 더 커졌다.

주요 주가지수는 7월 CPI를 이후 주가는 우상향으로 방향을 잡았다. 엇갈린 신호를 보냈지만 전품목 수치가 둔화한 만큼 어쨌든 9월 금리인하는 확실하다는 분위기가 잡혔다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 94.4%로 반영했다. 전날 마감 무렵의 85.9%에서 더 뛰었다.

US뱅크자산운용그룹의 톰 하인린 국내 투자 전략가는 “현재 주식 시장은 골디락스로 보인다”며 “점점 더 많은 사람이 9월 금리 인하를 예상하는데 이는 증시 전반에 매우 좋은 환경”이라고 말했다.

연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 낮추면 단기 차입 금리가 낮아짐에 따라 중소형주가 더 큰 이익을 볼 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 중소형주 위주의 러셀2000 지수는 2.99% 급등했다.

모든 업종이 강세를 보인 가운데 금융과 산업, 소재, 기술, 통신서비스는 1% 이상 올랐다.

시장 전반에 온기가 확산하면서 시장의 핵심 테마인 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로도 매수세가 집중됐다.

필라델피아 반도체지수는 전장 대비 2.99% 급등한 5,840.08에 마감했다. 지수를 구성하는 30개 종목이 모두 강세였다.

엔비디아는 강보합이었으나 드로드컴과 ASML은 3% 가까이 뛰었다. 텍사스인스트루먼츠는 5% 이상 올랐고 퀄컴도 4% 가까이 상승했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업도 모두 올랐다. 메타는 3.15% 상승했고 마이크로소프트와 애플, 알파벳도 1%대 강세였다.

미국 인공지능 방산업체 팔란티어는 2.35% 오르며 시총 4천억달러 이상의 자리를 다졌다.

반도체 상장지수펀드(ETF)인 밴에크 ETF는 이날 사상 최고치를 경신했다.

미국 반도체 기업 인텔은 립부 탄 최고경영자(CEO)가 트럼프와 회동한 뒤 주가가 5% 이상 올랐다. 앞서 트럼프는 탄을 겨냥해 사임 압박을 넣었으나 회동 후 갑자기 그는 “성공적”이라고 말을 바꿨다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 7월 CPI 발표 후 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 겨냥해 금리인하를 재차 압박하며 그렇지 않을 경우 중대한 소송을 검토하겠다고 으름장을 놨다.

다만 연준 내 분위기는 여전히 금리인하 일변도로 기울지는 않고 있다.

제프리 슈미드 미국 캔자스시티 연방준비은행 총재는 관세가 인플레이션에 미친 영향이 지금까지 미미하다고 해서 이를 금리인하의 기회로 봐선 안 된다며 “이는 오히려 통화정책이 적절히 조정돼 있다는 신호로 해석해야 한다”고 이날 말했다.

토머스 바킨 미국 리치먼드 연은 총재는 “우리는 인플레이션에 대한 압박을 볼 수도 있고, 실업률에 대한 압박을 보게 될 수도 있지만, 두 가지 사이의 균형은 아직 명확하지 않다”며 인플레이션과 고용 가운데 어디에 무게를 둬야 할지 여전히 불분명하다고 평가했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 1.52포인트(9.35%) 내린 14.73을 기록했다.