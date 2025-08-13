법원 “증거인멸 우려” 서희건설측 “김 씨에 명품 목걸이 전달” 김 씨 오빠 장모댁에서 모조품 발견

[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨가 구속됐다. 법원이 증거 인멸 우려를 구속 사유로 꼽은 가운데, 이날 특검이 법원에 반클리프 아펠 목걸이 진품과 모조품 각각 한 점씩을 제시한 것이 결정타였던 것으로 해석된다.

13일 법조계에 따르면 서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사는 김 씨에 대한 구속영장을 전날 밤 11시 59분께 발부했다. 정 부장판사는 “증거를 인멸할 염려가 있다”고 했다. 심문 종료 이후 서울남부구치소로 이동해 대기 중이던 김 씨는 미결 수용자 신분으로 즉시 수용 절차를 밟게 된다. 지난달 10일 윤 전 대통령이 특수공무집행방해 등 혐의로 재구속되면서 헌정 사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시 구속됐다. 윤 전 대통령은 경기 의왕시에 위치한 서울구치소에 수용돼있다.

김건희특검팀(특별검사 민중기)는 지난 6일 김 씨를 소환 조사한 다음날인 7일 곧바로 구속영장을 청구했다. 김 씨가 혐의를 전부 부인해 추가 대면 조사 실익이 없다고 판단해서다. 특검팀은 김 씨의 도이치 모터스 주가 조작 의혹(자본시장법 위반), 정치 브로커 명태균씨 공천 개입 의혹(정치자금법 위반), 건진법사 청탁 의혹(특정범죄 가중처벌법상 알선수재) 등을 적용해 영장을 청구했다.

법원이 김 씨의 ‘증거 인멸’ 우려를 영장 발부 사유로 꼽은 데는 특검팀이 이날 ‘나토 목걸이’ 관련 정황을 강조한 결과로 풀이된다. 특검팀은 김 씨 측이 혐의 입증을 방해하기 위해 진품 목걸이가 없었던 것처럼 속이고 가품 목걸이를 관계자 거주지에 배치하는 등 계획적으로 수사를 방해했다고 보고있다.

김 씨는 2022년 5월 나토(NATO·북대서양조약기구) 순방 당시 재산 신고 목록에 없던 시가 6000만원 상당의 반클리프 아펠 목걸이를 착용해 논란이 됐다. 직접 구매하고도 신고하지 않았다면 공직자윤리법 위반, 타인으로부터 받았다면 뇌물수수 또는 청탁금지법 위반 등에 해당할 수 있다. 김 씨 측은 20년 전 가품을 구매해 어머니 최은순 씨에게 선물했다가 잠시 빌린 것이라고 주장했다. 지난달 말 김 씨 오빠의 장모 자택에서 가품 목걸이가 발견되기도 했다.

문제는 김 씨가 착용한 것으로 추정되는 진품 목걸이가 발견됐다는 점이다. 특검팀은 지난 11일 서희건설 측을 압수수색해 진품 반클리프 아펠 목걸이를 임의 제출 형태로 확보했다. 특검에 따르면 김 씨는 논란이 일자 서희건설로부터 받은 목걸이를 돌려줬고 서희건설 측은 이를 보관 중이었다. 서희건설 측은 2022년 대선 당선 직후 해당 목걸이를 구매해 김 여사에게 전달했다는 취지의 자술서도 제출했다.

특검팀은 이날 법원에 김 씨 오빠의 장모집에서 발견한 가품 목걸이와 서희건설 측에서 제출한 진품 목걸이를 모두 제시했다. 오정희 특검보는 지난 12일 언론 브리핑에서 “나토 순방 시 (진품 목걸이를) 착용한 것이 분명한데도 20년 전 홍콩에서 구매한 것이라고 진술했다. 가품 모델이 김 씨 오빠 인척 주거지에서 발견한 경위에 대해 철저히 수사할 예정”이라며 “김 씨를 비롯한 관련자들의 수사 방해 및 증거인멸 혐의를 명확히 규명하겠다”고 했다.

반클리프 아펠 목걸이 관련 혐의(뇌물 수수)는 구속영장에 포함되지는 않아 김 씨 측이 ‘별건’이라며 반박한 것으로 알려졌다. 구속영장에 적힌 혐의와 관계없는 사건을 이유로 구속을 주장했다는 취지다. 오 특검보는 “(구속영장의) 혐의사실은 쟁점을 명확하게 하기 위해 최대한 간략히 정리한 것”이라며 “구속 사유를 판단할 때는 경위, 공범관계, 수사 필요성 등을 전체적으로 심의한다”고 설명했다. 김 여사의 증거 인멸 가능성을 설명하기 위해 전후 상황을 설명했고 법원이 이를 받아들인 것으로 풀이된다.

정재욱 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 10분께부터 오후 2시 35분까지 심문을 진행했다. 특검팀이 오전 10시 10분부터 오후 12시 55분까지 약 2시간 45분 동안 김 씨의 혐의를 소명하고 구속 필요성을 설명했다. 심문에는 한문혁 부장검사 등 8명 참석했다. 특검팀의 의견 진술 이후 약 5분간 휴정한 뒤 오후 1시께부터 2시 35분까지 김 씨 측의 반박이 이어졌다. 김 씨 측에서는 유정화·채명성·최지우 변호사가 출석했다.