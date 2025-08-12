[헤럴드경제=나은정 기자] 길에서 쓰러진 시민을 발견한 여고생이 즉시 자전거에서 내려 심폐소생술을 실시해 소중한 생명을 살렸다.

12일 경기도 의정부소방서는 시민의 생명을 구하는 데 공헌한 의정부 상우고등학교 2학년 권민지 양에게 표창장을 수여했다.

권 양은 지난달 12일 오전 11시 27분쯤 의정부 용현동의 한 도로에서 자전거를 타고 가다가 길에 쓰러진 50대 남성 A씨를 발견했다.

권 양은 곧바로 자전거를 세우고 신고한 후 학교에서 배운대로 A씨에게 심폐소생술을 했다. 이후 구급대원들이 도착해 제세동 처치를 한 끝에 A씨는 다행히 현장에서 호흡과 맥박이 돌아왔다.

A씨는 병원에서 집중 치료를 받고 현재는 후유증 없이 퇴원해 일상생활을 하는 것으로 알려졌다.

소방 관계자는 “심정지 직후 골든타임 4분 내에 심폐소생술 실시 여부가 생존에 결정적”이라며 “권민지 학생의 초기 심폐소생술이 귀중한 생명을 구한 결정적 계기로 평가한다”고 감사 인사를 전했다.