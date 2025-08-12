[헤럴드경제=강승연 기자] 팀홀튼은 국내외에서 인기 있는 스페인 출신 사진작가 ‘요시고(YOSIGO)’와 협업한 신메뉴 ‘요시고 시트러스 퀀처’를 오는 13일 출시한다.

‘퀀처(Quencher)’는 팀홀튼의 여름철 대표 아이스 음료 라인이다. 컬러풀한 색감과 청량감 있는 신선한 맛이 특징인 제품이다.

팀홀튼은 퀀처의 감각적인 맛을 전달하기 위해 이번 협업을 기획했다. 요시고 협업 메뉴는 햇살이 반사되는 푸른 바다를 연상시키는 색감과 시트러스 과일의 풍미로 청량감을 제공한다.

색조의 미학으로 감각적인 도시와 휴양지 풍경을 담은 작품으로 많은 사랑을 받고 있는 요시고 특유의 감각적인 아트워크 감성을 더했다.

컬래버 메뉴 출시에 맞춰 전시 할인 및 굿즈 프로모션도 함께 진행한다. 신메뉴를 주문하는 모든 고객을 대상으로 현재 전시 중인 ‘요시고 사진전: 끝나지 않은 여행’ 관람 20% 할인권을 제공한다.

오는 9월 23일까지 팀홀튼 앱 회원 중 신메뉴 2잔 포함 총 3잔의 제조 음료를 구매하는 고객에게는 한정판 굿즈인 요시고 콜라보레이션 노트와 엽서 세트도 증정한다.

팀홀튼 관계자는 “앞으로도 국내 소비자 가까이에서 이국적인 커피 문화와 일상을 더욱 특별하게 만들어 주는 다양한 마케팅을 시도할 것”이라고 말했다.