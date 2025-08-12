‘중국 관련 의혹’ 인텔 CEO 면담 “엔비디아는 중국 매출 15% 미 정부에 지급”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국을 대표하는 글로벌 반도체 기업들의 ‘목줄’마저 부여잡으며, 트럼프 행정부 수입을 늘리는 데 혈안이 된 모양새다.

이미 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 중국에 판매하는 저사양 반도체 매출의 15%를 트럼프 행정부에 제공하기로 했고, 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 내주에 트럼프 행정부를 위한 ‘특별한 제안’을 내놔야 할 것으로 보인다.

탄 CEO는 12일 보도자료를 통해 “트럼프 대통령을 만나 미국 기술과 제조 리더십을 강화하려는 인텔의 약속에 대해 솔직하고 건설적인 토론을 하는 영광을 누렸다”며 “우리는 이러한 중요한 우선순위를 진전시키기 위한 대통령의 강력한 리더십에 감사하며, 이 위대한 미국 기업을 복원하는 데 대통령 및 행정부와 긴밀히 협력하기를 기대한다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 중국과 밀접한 관련이 있다는 의혹이 제기된 미 반도체 기업 인텔의 탄 CEO와 면담했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “오늘 인텔의 립부 탄을 하워드 러트닉 상무장관, 스콧 베선트 재무장관과 함께 만났다”며 “매우 흥미로운 만남이었다”고 적었다.

이어 “그의 성공과 부상은 놀라운 이야기”라며 “탄씨와 내 내각 구성원들은 함께 시간을 보낼 예정이며, 다음 주에 나에게 제안을 가져올 것”이라고 덧붙였다.

이날 인텔 주가는 시간 외 거래에서 3% 상승했다고 로이터는 전했다. 인텔 주가는 트럼프 대통령이 탄 CEO의 사임을 요구한 지난 7일 3.1% 하락한 바 있다.

앞서 미국 연방 상원 톰 코튼(공화·아칸소) 정보위원장은 인텔 이사회에 서한을 보내 탄 CEO가 중국 공산당 및 군과 관련 있는 것으로 알려진 반도체 기업과 연관됐다는 의혹을 제기했다.

미 법무부는 지난달 28일 2015∼2021년 중국 국방과학기술대학을 대리하는 위장 업체들에 불법적으로 반도체 설계 소프트웨어·하드웨어를 판매해 수출 통제를 위반한 혐의로 미 반도체 설계기업인 케이던스 디자인 시스템즈에 1억4천만 달러(약 2천억원)의 벌금을 부과했는데, 이 시기 이 회사의 CEO는 탄이었다.

탄 CEO는 또한 지난 2012년 3월부터 지난해 말까지 최소 2억 달러(약 2800억 원)를 중국의 첨단 제조 및 반도체 기업에 투자했다는 보도가 나오기도 했다.

트럼프 대통령은 지난 7일 트루스소셜 게시글에서 “이 문제에 다른 해법은 없다”며 탄 CEO의 즉각 사임을 요구한 바 있다.

이에 탄 CEO는 이날 백악관을 찾았으며, 그에 대한 트럼프 대통령의 태도가 어느 정도 누그러진 점으로 미뤄 탄 CEO는 어느 정도 해명과 설득에 성공한 것으로 보인다.

특히 트럼프 대통령이 탄 CEO가 ‘제안’을 가져올 것이라고 언급한 만큼 향후 인텔의 대규모 투자 단행 등 트럼프 행정부와의 협력이 발표될 수 있을 것으로 관측된다.

앞서 엔비디아와 AMD는 중국에서 칩 판매로 얻은 수익의 15%를 미국 도널드 트럼프 행정부에 제공하기로 하면서, 미 정부가 중국에 대한 판매를 허용한 것으로 나타났다. 중국 시장으로 진출을 위해 ‘울며 겨자먹기’식으로 글로벌 반도체 기업들이 미 정부와 이같은 합의를 한 것으로 풀이된다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 엔비디아와 AMD는 중국에서 칩 판매로 얻은 수익의 15%를 미국 정부에 제공하기로 합의했다고 보도했다.

엔비디아의 H20 칩과 AMD의 MI308 칩 판매가 해당된다. 트럼프 행정부는 이를 통해 벌어들인 수입을 어떻게 사용할 지는 아직 정하지 않은 것으로 전해진다.

최근 미 수출 통제를 감독하는 상무부 산하 산업안보국은 엔비디아에 H20 칩의 중국 수출 허가 라이선스를 발급하기 시작했다. 미국 정부는 지난 4월 대중국 반도체 수출 규제를 한층 강화하면서 H20의 수출도 일시 중단된 상태였다. H20 칩은 미국의 대중국 기술 수출 제한 조치로 인해 고성능 AI 반도체 H100의 수출이 중단되자, 이를 대체하기 위해 성능을 조정해 개발된 제품이다.