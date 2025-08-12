서울 동북권 중심 상권에 위치 ‘뷰티레스트’ 인기 모델 등 진열

수면 전문 브랜드 시몬스는 서울 성북구에 위치한 현대백화점 미아점 7층에 ‘시몬스 현대백화점 미아점’을 리뉴얼 오픈했다고 12일 밝혔다.

시몬스 현대백화점 미아점은 기존 매장보다 더 넓은 평수와 다양한 제품을 비치해 ‘특급호텔’ 침대를 더욱 편안하고 쾌적한 환경에서 만나볼 수 있는 쇼핑 환경을 제공한다.

현대백화점 미아점은 길음뉴타운을 비롯한 서울 동북권 핵심 주거지를 아우르는 중심 상권에 위치해 젊은 연령대의 가족 단위 고객이 주를 이루고 있다.

또 교통의 요지에 입지해 유동 인구가 많고 접근성이 우수해 이사 및 혼수를 준비하는 예비부부를 비롯한 다양한 고객층의 유입도 기대된다는 게 시몬스 측의 설명이다.

새롭게 단장한 시몬스 현대백화점 미아점에는 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’의 인기 모델인 윌리엄, 헨리, 지젤 등이 진열됐다. 최근 리뉴얼해 선보인 마르코니까지 만나볼 수 있다.

시몬스는 신규 매장 오픈을 기념해 가격 할인 혜택과 사은품을 준비했다. 모든 사은품은 한정 수량으로 조기에 소진될 수 있다.

또 시몬스 침대에서 전개 중인 ‘뷰티레스트 100주년 프로모션’ 혜택을 더하면 보다 합리적인 가격에 제품을 구매할 수 있다.

해당 프로모션은 ▷매트리스 최대 20% 할인 ▷신제품 프레임, 베딩류 10% 할인 ▷특정 프레임·퍼니처·룸세트 최대 30% 할인 등의 혜택을 제공한다.

무더운 여름 시즌을 맞아 쿨링 제품을 구매하면 추가 할인 혜택을 선사하는 ‘올 시즌 쿨쿨 패키지’ 프로모션도 진행 중이다. 쿨링 제품 3종(▷매트리스 쿨링 패드 ▷쿨링 구스 듀벳 ▷올 시즌 쿨링 세트) 중 2개 이상 구매 시 20% 할인을 받을 수 있다.

여기에 구매 고객을 대상으로 결제 금액에 상관없이 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료 제공한다. 매주 수요일 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후에도 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송 서비스’를 운영해 소비자의 편의성을 높였다.

한편, 올해로 100주년을 맞은 뷰티레스트 매트리스 컬렉션은 국내 제조·생산 최초로 포스코산 경강선에 ‘바나듐(VANADIUM)’ 소재를 적용해 국민의 건강한 수면을 책임지고 있다. 바나듐 포켓스프링을 담은 뷰티레스트는 기존 대비 내구성이 월등히 향상돼 프리미엄 매트리스의 기준을 새롭게 제시하고 있다.

뿐만 아니라 시몬스는 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 ▷라돈·토론 안전제품 인증 ▷불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 ▷환경부 국가 공인 친환경 인증 등 ‘국민 매트리스 3대 안전 키워드’를 실천하고 있다.

