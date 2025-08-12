6GㆍAIㆍ로봇ㆍ드론 등 차세대 통신융합 기술분야 글로벌 협력 강화

[헤럴드경제=김용재 기자] 한양대학교 Beyond-G 글로벌 혁신센터(센터장 김선우 교수)는 지난달 15일 말레이시아 사우스햄턴 말레이시아 대학(University of Southampton Malaysia, 이하 UoSM)과 차세대 통신 기술 공동연구를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

UoSM은 2024년 QS 세계대학순위 80위를 기록한 영국 사우스햄턴대학교(러셀그룹 창립 대학)의 말레이시아 캠퍼스로, 세계 100대 교육기관으로 평가받는 글로벌 연구중심 대학이다.

이번 협약을 통해 양 기관은 파트너십 기반 아래 ▷차세대 통신 ▷인공지능(AI) ▷로봇 ▷AI-RAN ▷드론 기술 및 관련 서비스 플랫폼 등 다양한 분야에서 공동연구 및 기술 교류를 본격화할 예정이다. Beyond-G 센터와 UoSM 간 협력은 한ㆍ말레이시아 양국의 첨단 통신산업 발전은 물론, 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위한 전략적 기반이 될 것으로 기대된다.

김선우 센터장은 “이번 UoSM과의 협력은 Beyond-G 센터가 추구하는 글로벌 공동연구 플랫폼 전략의 일환으로, 통신 기술의 국제 공동 개발과 인력 교류에 있어 중대한 전환점이 될 것”이라며 “석ㆍ박사 과정 학생 교류 뿐만 아니라 말레이시아 현지 기업들도 함께 연구에 참여할 수 있도록 개방해 글로벌 네트워크를 확장하고, 한양대가 차세대 통신 분야를 선도하는 연구 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 한양대 Beyond-G 글로벌 혁신센터는 차세대 통신 혁신 기술, 6G 기반 핵심 네트워크 기술, 인공지능 센싱 융합 기술 등을 중심으로, 세계 최고 수준의 초일류 통신 연구 허브로의 도약을 목표로 하고 있다.