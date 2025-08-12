8월 남양주왕숙 지구부터 상·하한선 공개 공공분양 청약 제도 공정성·투명성 제고

[헤럴드경제=신혜원 기자] #. 올해 1월 공급된 고양창릉 S-6블록 공공분양주택 84㎡(이하 전용면적) 당첨자들의 청약저축 납입인정금액 최고액은 3890만원, 최저액은 2990만원이었다. 청약저축을 매월 10만원씩 납입했다고 가정하면 25년 넘게 청약통장을 유지한 이들이 당첨됐다는 의미다.

#. 하남교산 A-2블록은 올해 3월 입주자모집공고가 났는데 59㎡ 신생아우선공급 당첨자들의 청약저축 납입인정금액 최고액은 2425만원, 최저액은 1910만원으로 집계됐다. 같은 면적 1순위 우선공급 물량 당첨자들의 최고액은 2875만원, 최저액은 2490만원이다.

한국토지주택공사(LH)는 12일 공공분양 일반공급 당첨자의 ‘청약저축 납입 인정액’ 상·하한선을 최초로 공개한다고 밝혔다.

이번 조치는 그간 민간과 공공에서 공개하지 않던 청약저축 당첨선 정보를 최초로 전면 공개함으로써, 공공분양 청약 제도의 공정성과 투명성을 높이고자 시행됐다.

이를 통해 예비 청약자들은 공개된 정보를 바탕으로 본인의 당첨 가능 수준을 파악하고, 자신에게 맞는 청약 전략을 세울 수 있을 것으로 기대된다.

LH는 공공분양 단지 중 일반공급에서 경쟁이 발생한 경우 당첨자 발표 시점에 맞춰 해당 단지의 청약통장 납입 인정액 상·하한선을 공개할 방침이다.

청약 당첨선 공개는 오는 21일 발표 예정인 남양주왕숙 A-1 블록부터 적용된다. 또한 예비 청약자 관심이 높은 3기신도시 3개 지구(고양창릉, 하남교산, 부천대장)의 상반기 공공분양 일반공급(예비자 포함) 당첨선도 함께 공개된다.

다만 특별공급은 배점 다득점순 및 동점자 추첨 등으로 당첨자를 선정하므로, 청약저축 납입 인정액 정보는 실효성이 낮아 공개 대상에서 제외된다.

단지별 청약 당첨선 정보는 LH 청약플러스 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

정수현 LH 판매기획처장은 “수도권은 당첨을 위한 청약저축 납입인정금액이 상대적으로 높은 만큼, 청약통장을 유지하며 납입을 이어가는 게 당첨 가능성을 높이는 데 도움이 될 것”이라며 “공공분양 제도에 대한 국민 신뢰도와 만족도를 더욱 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.