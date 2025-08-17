코오롱모빌리티그룹의 자회사 편입 이규호 경영권 승게 위한 포석의 일환? ‘신사업’ 추가 강조 설득력 두고 해석 분분 경영권 승계 위한 ‘구실’ 시선도

[헤럴드경제=김성우 기자] 코오롱그룹이 2023년 1월 31일 재상장한 코오롱모빌리티그룹(옛 코오롱글로벌 모빌리티사업부)을 불과 2년 반 만에 완전자회사로 편입하기로 하면서 업계의 해석이 엇갈린다.

코오롱그룹이 내세운 표면적 명분은 ‘지배구조 단순화’와 ‘경영 효율성’이지만, 안팎에서는 이번 결정을 두고 ‘4세 승계를 위한 포석’이라는 평가도 나온다.

▶ 분사 → 상장 → 재편입, 2년 반 만의 U턴 = 12일 업계에 따르면 코오롱은 지난 7일 이사회를 열고 코오롱모빌리티그룹 지분 100% 확보를 결의했다. 우선 소액주주 지분 약 23%(보통주 1410만6659주·우선주 87만6117주)를 공개매수로 사들인다. 보통주는 주당 4000원, 우선주는 5950원에 매입해 총 616억4000만원을 투입한다.

공개매수 기간은 8일부터 9월 8일까지 32일간이며, 주관사는 NH투자증권이다. 이후 연내 포괄적 주식교환을 통해 나머지 지분도 흡수, 상장폐지와 함께 완전자회사 전환을 마무리할 계획이다. 이 과정에서 코오롱은 신주를 발행하지만, 현재 최대주주 이웅열 명예회장(지분율 49.74%)의 지배력에는 큰 변화가 없을 것으로 전망된다.

▶ 상장 당시와 비교되는 기업가치 = 코오롱모빌리티그룹은 2022년 7월 20일 코오롱글로벌이 자동차 부문을 인적분할하기로 하면서 출범했다. 2023년 1월 1일 법인 설립을 마쳤고, 같은 달 31일 코스피에 재상장했다.

재상장 당시 거래소가 정한 기준가(=첫날 종가)는 4875원이었다. 일부 언론에선 당시 시가총액을 약 2492억원으로 보도했지만, 공시된 보통주 발행주식수 6277만여 주를 곱해 계산하면 실제 시가총액은 약 3060억원 수준(보통주 기준)이다.

그러나 2년 반이 지난 2025년 8월 14일 종가(3970원) 기준 시가총액은 약 2495억원으로 되레 줄어든 상태다. 독립 상장 당시 내세운 ‘시장 평가를 통한 기업가치 제고’라는 명분과는 반대되는 결과다. 또 이번 공개매수가(4000원)는 재상장 당시 기준가보다 18% 낮다. 2년 반 동안 지분을 보유해온 주주 입장에서는 지분가치가 훼손됐다는 불만이 따를 수밖에 없다.

출범 당시 코오롱모빌리티는 각자대표 체제로 운영됐다. 윤광영·전철원 사장이 영업과 브랜드 운영을 맡고, 이규호 부회장은 미래성장전략·신사업 발굴·디지털 전환·재무 역량 강화 등 그룹의 중장기 전략을 총괄했다.

그는 멀티브랜드 전략을 앞세워 BMW·아우디·볼보 등 수입차 브랜드 유통 외에도, 전기차·친환경차 포트폴리오 도입과 구독·중고차 사업 확장 계획을 제시했다. 당시 내세운 비전은 ‘토털 모빌리티 전문기업’으로, 2025년까지 매출 3조6000억원·영업이익 1000억원 달성을 목표로 했다.

하지만 2년간의 별도 경영을 거쳐 나온 성적표는 기대에 미치지 못했다. 2025년 2분기 매출액은 5903억원, 영업이익은 91억원에 그쳤다. 목표 달성에는 턱없이 부족한 수준이다. 다만 이 기간 취급 브랜드 숫자를 늘리고, 수입차 유통업 기반을 강화한 점은 긍정적으로 평가된다.

▶ 주주 불만 잠재울 수 있을까 = 이런 흐름 속에서 “분사·상장 명분이 결국 승계 포석으로 활용된 것 아니냐”는 지적이 다시 힘을 얻고 있다. 시장의 시선은 자연스레 이규호 부회장으로 향한다.

이 부회장은 지난해 지주사 ㈜코오롱을 비롯해 코오롱인더스트리, 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹 등 그룹 핵심 상장사 4곳의 사내이사에 모두 선임됐다. 수입차 유통업이 현금 유동성 확보에 유리한 만큼, 코오롱모빌리티를 그룹에 편입하면서 이 부회장은 경영 성과를 뒷받침할 ‘실탄’을 확보했다는 분석이다. 부친인 이웅열 명예회장이 후계의 조건으로 “실적”을 강조해온 만큼, 이번 행보는 승계를 위한 지원 성격이 짙다는 지적도 제기된다.

코오롱모빌리티는 보도자료를 통해 “이번 전환으로 사업 전반에서 신속·유연한 의사결정이 가능해지고, 신사업과 자체 브랜드 사업도 적극 확대하겠다”고 밝혔지만, 주주가치를 희생시킨 ‘승계형 의사결정’이라는 비판이 수그러들지는 미지수다.