[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 오는 9월 12일까지 시·군 통합 30주년을 맞아 시민들의 소중한 기억과 희망을 담은 타임캡슐 메시지를 접수한다고 12일 밝혔다.

이번 타임캡슐 행사는 시민들이 직접 쓴 편지, 영상 편지 또는 작고 의미 있는 소장품을 담아 10년 뒤 다시 돌려받는 특별한 프로젝트다.

오늘의 이야기를 미래의 나 혹은 가족에게 선물하는 기회를 제공한다.

참여를 원하는 시민은 미래에 전하고 싶은 편지, 영상 메시지, 소형 편지봉투에 담을 수 있는 소장품을 준비해 온라인, 우편 또는 방문 접수(경산시 총무과 타임캡슐 담당자)를 통해 신청할 수 있다.

모집 인원은 경산 시민 200명이며 선정된 시민의 희망 메시지는 경산시 청사 내 안전한 장소에 매설돼 2035년 10월 13일 10년 후 개봉된다.

이후 각 신청자에게 해당 메시지를 우편 또는 이메일로 다시 전달할 예정이다.

조현일 경산시장은 “10년 후 본인이나 가족에게 보내는 메시지는 미래에 전하는 소중한 선물이 될 것”이라며 “많은 시민들의 참여를 기대한다”고 말했다.