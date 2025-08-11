8일 대구·경북 합동연설회 논란 계속 全 “면전에서 저격…빠른 제재 취해 달라”

[헤럴드경제=김진 기자] 강성 우파 유튜버 전한길씨가 8·22 전당대회 최고위원 선거에 출마한 김근식 후보에 대한 징계 요구서를 11일 중앙당에 제출했다.

전씨는 이날 오후 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 “전한길은 피해자가 아닌가. 저를 저격한 공격자가 누구인가”라고 주장하며 김 후보에 대한 징계 요구서를 제출했다. 당내 친한(친한동훈)계로 분류되는 김 후보는 지난 8일 대구·경북 합동연설회에서 전씨와 일부 당원으로부터 ‘배신자’ 야유를 집중적으로 받은 인물이다.

전씨는 “김근식 후보가 단상에 올라오자마자 갑자기 화면에 ‘전한길은 음모론자다, 극우론자다’ 이러면서 국민의힘에서 나가야 된다고 면전에서 저를 저격했다”며 이번 징계 요구 취지를 설명했다. 그러면서 “저는 국힘 평당원이기도 하다”며 “이것은 선을 넘은 거 아닌가, 그래서 저도 앉아계신 분들과 함께 배신자라 주장한 것”이라고 했다.

이어 “김근식 후보에 대한 제재는 없고 피해자인 전한길에 대해서만 신속하게 제재하는 건 옳지 않다는 생각으로 김근식 최고위원 후보도 사퇴하고, 빠른 제재를 취해 달라는 요청을 위해 왔다”고 덧붙였다.

전씨는 이 자리에서 한동훈 전 대표를 향해 “배신자”라고 비판하며 한동훈 대표 체제에서 논란이 됐던 ‘당원게시판 의혹’에 대한 당무감사 및 제제도 촉구했다. 그는 “김근식 후보는 친한파다. 한동훈을 대신해서 나왔다고 봐도 된다”며 “이런 사건을 일으킴으로써 전한길을 국민의힘으로부터 출당이나 제재해서 솎아내기 위한 의도”라고 주장했다.

한편 전씨는 8일 대구·경북 합동연설회에서 발생한 소란으로 국민의힘 중앙당 윤리위원회에 회부돼 징계 절차가 이날 개시됐다. 여상원 윤리위원장은 이날 앞서 기자들과 만나 “14일 윤리위를 개최해서 그날 전씨가 출석을 한다면 소명을 듣고, 출석하지 않으면 지금까지 자료를 갖고 징계를 할 것이냐, 안 할 것이냐(를 논의할 것)”라고 설명했다.